Escucha las noticias de las 05:00 (22/06/2019)

la policía estaba a la espera del mandamiento judicial pero tenían control sobre los cinco acusados el miércoles fueron afirmar religiosamente al juzgado como cada lunes miércoles y viernes precisamente ayer acudieron y firmaron todos a partir de ahí la vigilancia fue constante y no ha habido ningún incidente con las detenciones ni estaban como se ha especulado intentando fugarse una vez esposados y leído sus derechos en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía occidental les tomaron la reseña personal documental Irak tirar para entregarlos al Centro Penitenciario Sevilla uno donde comenzará su vida como penados Hinault como preventivos desde aquí podrán solicitar su cambio de prisión pero tendrán que pasar unos días hasta que puedan cambiar de centro penitenciario si así lo desean respecto a los años que pueden pasar en prisión les han condenado a quince años pero ya cumplieron dos como presos preventivos así que quedan trece años de condena por delante de estos trece años prácticamente las tres cuartas partes de la condena la cumplirán en prisión es decir una década

en juego más de treinta mil quinientas plazas a docente la mayoría para el cuerpo de maestros veintidós mil quinientas casi ocho mil a Secundaria hay regimen especial para los aspirantes el sindicato Comisiones Obreras ha preparado una serie de consejos Beatriz García ex secretaria de Juventud de la Federación de Enseñanza

Voz 3

02:32

que no se les olvide llevar el DNI o el carné de conducir porque sin identificación no no puedes hacer al examen llevar una botella de agua porque con estas olas de calor que se nos vienen encima hay estar todo el día toda la mañana en el examen pues