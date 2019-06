Escucha las noticias de las 06:00 (22/06/2019)

primer día de cárcel para los cinco miembros de la manada condenados ya por violación por agresión sexual y no por abuso el Tribunal Supremo ha elevado la condena de nueve a quince años de cárcel en uno de los casos a diecisiete por robar además el móvil de la víctima entre las reacciones políticas la del presidente Pedro Sánchez que ha escrito en redes sociales que sólo sí sí la de Pablo Iglesias que da la enhorabuena el movimiento feminista o la de la ministra de Sanidad María Luisa

él es una rectificación de de la sentencia muy muy adecuada porque con una violación y tiene tenía que tipificar Se como tal no hay una hay una violación en grupo porque la situación a la que sometieron a esta chica por la información de la que disponemos pues pues parece que había sido una sentencia poco justa no poco poco atinada al caso

la SER ha tenido acceso a la declaración del ex tesorero del Partido Popular de Luis Bárcenas en el juicio por la destrucción de sus ordenadores Bárcenas asegura que la información que fue eliminada eran muy relevante algo importante porque para que continúe el juicio es necesario que exista interés público los bienes destruidos el ex tesorero del PP explica además el contenido de uno de los equipos

se le pregunta entonces sino si es que no había nada relevante en esos ordenador luego yo les he dicho hubiera muy raro

más relevante pero antes de julio no era relevante

tres fue irrelevante desde el momento en que estuvo dentro del ordenador fue relevantes en el ordenador Apple había documentos escaneados de recibos había complementos a la información de de los papeles que van desde el año mil novecientos noventa hasta el año dos mil ocho soportes documentales que no pude entregar en papel estaban ahí

en unas horas empieza el examen de las oposiciones de enseñanza que se celebran hoy en todas las comunidades autónomas excepto en Euskadi doscientos mil aspirantes para unas treinta mil plazas en Comisiones Obreras han preparado algunos consejos para el examen Beatriz García secretario de la Federación de Enseñanza que no

no olvide llevar el DNI o el carné de conducir porque simiente secación no no puedes hacer al examen llevar una botella de agua porque con estas olas de calor que se nos vienen encima hay estar todo el día toda la mañana en el examen pues un par de bolis porque siempre te puede pasar es que se te quede sin tinta oye es un poco frustrante el quedarte sin tienda a mitad el examen por lo bueno es poder tener otro de repuesto