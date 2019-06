Las noticias de Castilla y León, 08:50 (22/06/2019)

Voz 0881 00:00 que son dos días Castilla y León vicios informativos Manuel Rodríguez

Voz 1402 00:06 muy buenos días señores en una mañana en la que el tiempo vuelve a ser noticia hoy las temperaturas vuelven a subir en Castilla y León con máximas que alcanzarán los veintiséis grados algunas nubes sobre todo en la zona noroeste de la comunidad y las mínimas que suben también un poco en torno a los quince grados las aguas bajan revueltas en los diferentes partidos de Castilla y León sobre todo en el PP en Valladolid donde la crisis está servida por la decisión del Partido Popular de apartar a actual presidente provincial del partido y además presidente de la Diputación en funciones Jesús Julio Carnero a apartarle de estas dos responsabilidades tanto de la presidencia del partido como de la Diputación Jesús Julio Carnero echado un pulso a últimas horas a la dirección nacional de Pablo Casado para que quería optar a ser presidente otra vez de la Diputación de Valladolid por tercer mandato consecutivo pero en Génova no están por la labor hay que tener en cuenta que este es uno de los acuerdos alcanzados entre Partido Popular y Ciudadanos a nivel regional no estén más de ocho años presidentes de diputaciones y alcaldes de pueblos de más de veinte mil habitantes es el caso de carnero que ésta sería su tercera legislatura como presidente de la Diputación de Valladolid el PP no quiere ni en pintura que eso ocurra y ahí está el lío montado se lo contamos rápidamente

Voz 0881 01:19 a vivir que son dos días Castilla y León Manuel Rodríguez y el actual presidente del PP

Voz 1402 01:24 de Valladolid presidente en funciones de la Diputación ha echado un pulso a Génova el PP Elia destituido como presidente del partido en Valladolid también como presidente de la Diputación una hora antes de que todo se produjera en la mañana de ayer en torno a las doce del medio día una harán una hora antes como decimos fue elegido diputado por la circunscripción que le pertenece por más de trescientos alcaldes y concejales para ser el próximo candidato a la Diputación sin embargo como decimos Génova tenía otro candidato llama la atención esta situación cuando en campaña electoral el actual presidente del PP de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco le dio todo su apoyo en un mitin celebrado en Valladolid este era el momento

Voz 1 02:07 te pido que de es un paso al frente para volver a ganar la Diputación Provincial de Valladolid

Voz 1402 02:13 mirad ahora es otra bien distinta y una vez constituidas las Cortes con el pacto Partido Popular Ciudadanos ahora queda el reparto de consejerías la formación de Gobierno de la Junta es lo que ahora está sobre La Picota y lo que está enfrentando a unos y otros porque no se ponen de acuerdo en ese reparto el candidato de Ciudadanos a la Junta Francisco Igea pasado por la ventana Castilla y León en la Cadena SER para dejar claro que en contra de lo que parece todavía no está cerrado el acuerdo de gobierno con el Partido Popular a pesar de que se han presentado cien medidas de gobierno falta lo más importante donde ahora mismo hay desacuerdo el reparto de las cuotas de poder Francisco

Voz 2 02:47 dice lo que tiene que ocurrir para que digamos si quiero es que somos capaces de transmitir también en la estructura aparte de en el programa que es ese gobierno conjunto con esa voz confunda y con esa capacidad capacidad de decisión conjunta eso es lo que tiene qué ocurre es ir de momento no

Voz 1402 03:03 y es que Francisco Igea lo ha dejado muy claro en no va a dar su brazo a torcer a la hora de exigir algunas consejerías si el PP no accede a las peticiones de ciudadanos IG no tendrán ningún problema en romper la baraja con el PP incluso contra el criterio del propio Albert Rivera

Voz 2 03:17 bueno cuando consigamos que el Partido Popular entienda lo que significa un gobierno conjunto gobiernos ordena eso hemos tratado de explicarlo

Voz 1402 03:27 hoy ayer a hablar a estas semanas

Voz 2 03:30 no vamos a ser el apoyo de un gobierno del PP nosotros que éramos era un gobierno conjunto porque nosotros queremos hacer una cosa distinta a lo que dijimos durante la campaña como has dicho después de la campaña lo que seguimos diciendo

Voz 1402 03:41 los socialistas que han ganado las elecciones se han referido a esta situación que está viviendo la comunidad con estas negociaciones entre el Partido Popular es Ciudadanos ahora tirantes como estábamos escuchando en relación a quién se queda con qué consejería Luis Tudanca secretario regional del PSOE y candidato socialista a la Junta

Voz 3 04:00 eh hoy que se han constituido las Cortes no voy a valorar nada más que no sea la constitución de las Cortes es que creo que los castellanos y los leoneses merecen que les demos la suficiente importancia a la que tiene a la constitución de su Parlamento el que sí representa la soberanía de la gente de esta tierra donde no pueden venir a los hombres de negro de Madrid a decirnos lo que tenemos que hacer ya lo que tenemos que votar aunque en fin algunos les vigilaban desde arriba no fuera a ser

Voz 0881 04:28 qué votarán lo que querían no lo que les han mandado pero sí

Voz 3 04:33 hoy me parece que lo importante es la constitución del Parlamento

Voz 1402 04:36 desde Podemos su procurador Pablo Fernández aventura que va a ser una legislatura difícil y anuncia una moción de censura cuando se pueda claro

Voz 4 04:44 en esta legislatura ser tumultuosa y desde luego que no descarta poder llevar adelante una moción de censura esto lo digo sin que haya constituido todavía al Ejecutivo pero bueno como en esta casa en el Legislativo PP y Ciudadanos han escenificado un acuerdo de gobierno eso creo lo que me da licencia para anunciar que desde luego nosotros estamos dispuestos si somos proclives a trabajar en una posible moción de censura para para que se respete la voluntad de los ciudadanos de Castilla y León para poder propiciar un verdadero cambio en esta comunidad autónoma

Voz 1402 05:21 los enfrentamientos no son exclusivos en el Partido Popular también enfrentamientos internos en el Partido Socialista de Castilla y León el PSOE ha anunciado la expulsión automática de Tomás del bien el alcalde de toro por incumplir acuerdos orgánicos y descalificar a los órganos de dirección después de que el bien desoyeron a la comisión ejecutiva respecto a la designación de ese cargo por la zona electoral de toro hiciera con un puesto en la Diputación desde una candidatura Alter

Voz 5 05:48 nativa con los datos Pepe era el secretario provincial del PSOE antiguo Fagor ha comunicado verbalmente de forma taxativa al alcalde de Toro Tomás del bien su expulsión del Partido Socialista así lo ha confirmado el propio Tomás del bien el PSOE en un comunicado oficial anunciaba también la expulsión del alcalde Torres sano uno de los puntales del socialismo en su momento contrincante de la actual secretario provincial del representante de Susana Díaz en las primarias frente a Pedro Sánchez no obstante mientras el comunicado oficial del PSOE ya daba por hecha la expulsión de Tomás debían e incluso decía que ha dado traslado del expediente de expulsión a la Comisión Ejecutiva Federal el secretario de Organización provincial Eduardo Folgado decía ante los medios que oficialmente no hay ninguna decisión tomada y que la dirección del partido no se reúne hasta el lunes para valorar los acontecimientos por su parte Tomás del bien ha preferido guardar silencio por el momento aunque anuncia que no va a renunciar ni a la alcaldía de toro ni al puesto de diputado provincial no obstante si ha usado una palabra para definir lo ocurrido venganza las Cortes de Castilla y León

Voz 1402 06:54 yo ya oficialmente constituidas Luis fuentes de Ciudadanos Luis Fuentes que apoyó en su momento a Silvia Clemente como candidata de Ciudadanos en las primarias de este grupo político a final Clemente se retiró por ese pucherazo y Francisco Igea fue el que optó a esa candidatura a la Presidencia de la Junta bueno pues a pesar de ese apoyo a Silvia Clemente Luis Fuentes es el presidente de las Cortes de Castilla y León ayer en su discurso inaugural hablaba de que

Voz 0881 07:22 cambio ante las risas generalizadas de la bancada socialista es tiempo de cambio

Voz 6 07:29 no nos hallamos en una nueva era que emerge de la voluntad de los castellanos y leoneses que inicia hoy su andadura no ha sido fácil han tenido que pasar treinta y dos años para que un procurador de un grupo no mayoritario tanto un candidato de consenso vuelva a presidir la Cámara más plural que ha tenido toda nuestra historia autonómica

Voz 1402 07:56 en plural porque entran entre otros por Ávila un procurador de esta formación política formada por escindidos del Partido Popular de Ávila también entre un parlamentario de Vox por eso estuvo ayer en las Cortes de Castilla y León el número dos de Vox Ortega Smith

Voz 7 08:12 algunos hay que firmar documentos y a partir de ahora incluso hay que firmar los en español y en francés porque como algunos reciben instrucciones del Elíseo pues para que no haya duda luego en cuanto a las traducciones lo haremos en en francés también para que lo entienda Macron tal y como le haya dado instrucciones a Ciudadanos

Voz 0881 08:29 Ortega Smith refiriéndose a Valls al candidato de Ciudadanos

Voz 1402 08:34 los en Barcelona y hoy sábado doce mil aspirantes se presentan para las mil veintiséis plazas de maestro que convoca la Junta de Castilla y León el director de Política Educativa Escolar en funciones Miguel Vega reconoce que el sistema actual para valorar los méritos en las oposiciones no es el adecuado

Voz 8 08:48 estamos en una etapa digital seguimos utilizando pruebas arqueológicas estas primera concreción Si a ello y en el caso de las oposiciones añadimos que los temarios son del noventa y seis que ni siquiera están actualizados hasta competencias ministerial vamos normativa básica del Estado pues deja mucho que desear yo creo que el docente del siglo XXI tienes que tener tienen unas capacidades o o competencias distintas en lo penal sino veinte ir la evaluación para el acceso debe ser diferente como también debe ser la formación inicial está siendo de la continua también la famosa evaluación

Voz 1402 09:31 las críticas desde la Junta de Castilla y León la forma en que se van a realizar estas oposiciones de maestro hoy en la Comunidad doce mil aspirantes se presentan para mil plazas de maestro más noticias ahora en la Cadena SER volvemos a las doce y cinco del mediodía con la última hora de la actualidad de Castilla y León aquí en la SER