Las noticias de Asturias, 08:50 (22/06/2019)

son dos días Asturias qué tal buenos días es momento para no

decenas de personas se concentraron ayer en Gijón tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que eleva a quince años la condena a los cinco miembros de la manada Iker reconoce la violación y no agresión sexual a la víctima Ana y López portavoz del Sindicato de Estudiantes y libres y combativas ayer en la concentración

sino a toda la lucha que me llevado a lo largo de estos tres

daños en las calles pero seguimos en las calles precisamente porque lo que hoy es un día de victoria hoy día de celebrar esta claro que también es un día de seguir reivindicando de seguir gritando que lo tenemos muy claro que la manadas el sistema hay que no nos van a mover de las calles otra concentración que piden

Izquierda Unida de Llanes lamenta en un comunicado la decisión de la coordinadora regional de la formación encabezada por Alejandro Suárez de incoar expediente a su concejala en el Ayuntamiento Priscilla Alonso por desobedecer el mandato de apoyar un gobierno del PSOE en el concejo Alonso permitió junto con Foro PP vecinos por Yanes reeditar el Ejecutivo local cuatripartito otra legislatura en asamblea Izquierda Unida de Llanes mostró ayer el apoyo unánime de los militantes de la agrupación local a la edil aunque reconoce que no ha salido indemne tres la baja de militancia de varios compañeros así como de simpatizantes quiénes según recoge el comunicado no estarían dispuestos a seguir participando en una traición así la llaman al ideario de Izquierda Unida por parte de la actual dirección regional y la dirección de Alcoa en los miembros de los comités de empresa iniciarán el lunes una serie de contactos para cerrar los detalles del expediente de regulación de empleo para los cerca de setecientos trabajadores de las plantas de A Coruña hay Avilés los trabajadores ya han mostrado sus recelos sobre la única oferta que ya valora la multinacional aluminio era para deshacerse de sus factorías las del fondo inversor parte el capital qué quiere comprar ambas plantas aunque sólo garantiza el empleo dos años a expensas de lo que ocurra con los mecanismos para regular el coste de la energía por su parte el consejero de Industria asturiano Isaac Pola reconocía ayer que la opción de Quantum el otro fondo alemán que pujaba por hacerse con las fábricas le parecía mejora el Principado para Avilés sin embargo al ser rechazada por Alcoa no queda otra que aceptar la opción de parte