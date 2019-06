Escucha las noticias de las 14:00 (22/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes el verano se estrena a pleno rendimiento con temperaturas muy altas en las próximas horas que en los próximos días donde nos anuncian incluso la primera ola de calor es sábado es veintidós de junio primer día con los niños de vacaciones y fin de semana de Puente por ejemplo en la Comunidad Valenciana vía de muchísimo movimiento en las carreteras ha sido ya una mañana complicada así que lo primero es irnos hasta la Dirección General de Tráfico cómo está la situación hasta ahora Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 3 00:48 muy buenas tardes pues a esta hora en Madrid para encontrar complicada la salida porla uno en circuito del Jarama y también por la A5 en Arroyomolinos en ambos sentidos tanto de entrada como de salida muy densa la A tres en Rivas Vaciamadrid seis en la zona del Plantío en Barcelona lo peor en la AP siete en Roca del Vallés en sentido Girona también en El Papiol en sentido Martorell ya a esta hora complicado el acceso a Valencia por la A tres en Ribarroja de Turia también en Alicante pendientes de un accidente en la AP siete en Ondara complica la circulación hacia la capital alicantina en Sevilla dos accidentes están generando retenciones en la salida de la capital hispalense el primero por la A49 en Sanlúcar la Mayor hacía Ayamonte y otro en la A cuatro Un pese a vista sentido Madrid también en Cádiz complicada la A cuatro en Puerto Real hacia San Fernando

Voz 1827 01:46 los cinco violadores de la manada han pasado su primera noche en la cárcel de Sevilla uno a la espera de ser trasladados a otra prisión la satisfacción es prácticamente unánime con la sentencia del Tribunal Supremo que los condena por violación Hinault por abusos sexuales como había hecho la Audiencia de Navarra que eleva su pena de cárcel de los nueve a los quince años prácticamente unánime pero no unánime del todo porque el líder de Lvov de Vox en Andalucía critica entre otras cosas que se trata de una sentencia cargada de condicionantes políticos y mediáticos Laura Martos

Voz 1276 02:14 a través de Twitter Francisco Serrano califica ese salto que da el Supremo desde el abuso a la violación como una apreciación y añade que será el Constitucional quien dirima finalmente el caso de la manada porque según este líder de Vox técnicamente no se puede cambiar ni empeorar la sentencia de la justicia Navarra que condenaba a cada uno de estos cinco violadores a nueve años de Cannes el recordemos que Serrano está suspendido como juez por alargar la custodia de un niño con su padre sin consultar a la madre y que sus afirmaciones no se aplican en este caso porque la fiscalía pedía dieciocho años de prisión para cada miembro de la manada y el Supremo los condena a quince lo que no podría haber hecho el alto Tribunal es condenarlos por encima de lo que solicitaban

Voz 1827 02:55 a partir de las doce y media les contamos que dicen sobre esto en el Tribunal Supremo les contaremos también la última hora sobre la investigación de lo que todo apunta Se trata un nuevo asesinato machista la Guardia Civil ha detenido al marido de una mujer cuyo cadáver habían encontrado en su casa en Canarias Radio Club Tenerife Raquel Rodríguez

Voz 0246 03:10 con toda seguridad será el próximo lunes cuando se conozcan los resultados de la autopsia del cadáver de la mujer de nacionalidad suiza cuyo cuerpo apareció en la tarde de este viernes en su domicilio de la localidad tinerfeña en Icod de los Vinos fue su pareja sentimental quién avisó a la Guardia Civil el hombre también suizo era detenido este sábado por una denuncia anterior de la mujer sobre él por posibles malos tratos Hinault por el homicidio Yoyes

Voz 1827 03:32 terminado por fin la tensión de los doscientos mil opositores que esta mañana han hecho el examen para conseguir una de las treinta mil plazas para ser maestro o profesor Se trata de la mayor oferta de empleo en la educación pública en los últimos diez

Voz 4 03:44 los desde el dos mil dieciséis que acabamos la carrera tres años yo empecé hace tres años pero lo he ido dejando entonces este año año y medio llevó con la eso pues en serio

Voz 5 03:52 no es mejor del esperado creo que no ha sido muy complicado el practico es la primera vez sí entonces no me he dedicado a la enseñanza pero finales conseguir un trabajo fijo pero yo estoy trabajando en un concertado pero no lo mismo al final en un colegio público

Voz 4 04:07 sí porque es como que me da seguridad en decir

Voz 1827 04:10 sábado nos deja también en Reino Unido una polémica muy turbia que envuelve a Boris Johnson en plena carrera por suceder a Theresa May se trata de una pelea con su pareja en la que tuvo que intervenir incluso la policía José Luis García Íñiguez la madrugada del viernes los vecinos de Johnson escucharon gritos portazos y golpes desde la casa del político y un vecino llamó a la policía después de haber llamado a la puerta sin respuesta y de escuchar a la pareja de Johnson gritarle aleja de mí los agentes comprobaron que ambos estaban bien y no fue necesaria ninguna intervención policial más The Gardian cuenta también que hay una grabación en la que se hoy un golpe muy fuerte de algo rompiéndose después de escucharse a Johnson gritar aleja T de mi jodido ordenador y negarse a abandonar la vivienda un incidente que llega como decías en plena recta final de las primarias en las que Johnson compite con el actual ministro de Exteriores de Exteriores Jeremy Hunt for suceder a Theresa May

Voz 6 04:53 Cortés José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas la Liga Endesa ACB tiene campeón el Real Madrid de baloncesto que ayer se imponía seis ocho siete cuatro en Barcelona hay se alzaba con su título número XXXV en la competición doméstica ha sido un día de celebraciones para el conjunto blanco en las instituciones esta mañana hablaba el capitán Felipe Reyes

Voz 7 05:10 el equipo que lleva unos años increíbles consiguiendo títulos cada año un haciendo que lo difícil parezca fácil e cuesta mucho venir aquí cada año y traer