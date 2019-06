Escucha las noticias de las 16:00 (22/06/2019)

son las cuatro las tres en Canarias el Tribunal Supremo desmiente al líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano que hoy ha criticado la sentencia los cinco violadores de la conocida como la manada que fueron condenados ayer por el alto Tribunal a quince años de cárcel Serrano afirma que la sentencia está cargada de condicionantes políticos y mediáticos fuentes del Supremo aseguran a la SER que los jueces se han limitado a condenar por un delito pero no han modificado los hechos ya probados resumimos con Laura Marcos

en un hilo de cinco tuits Francisco Serrano califica ese salto que da el Supremo desde el abuso a la violación como una apreciación y añade que será el Constitucional quien dirima finalmente el caso de la manada porque según este líder de Vox técnicamente no se puede cambiar ni empeorar la sentencia de la justicia Navarra que condenaba a cada uno de estos cinco violadores a nueve años de cárcel fuentes del Tribunal Supremo explican a la SER que sus argumentos no cuestionan el contenido de esta sentencia que los jueces se han limitado a condenar por un delito pero que no han modificado los hechos probados ni la Guardia Civil investiga la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue