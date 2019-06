Escucha las noticias de las 18:00 (22/06/2019)

Pablo Torres el presidente de estadounidense lo ha dicho ante los periodistas justo antes de partir a la residencia oficial de Cannes David trama ha dicho que va a deliberar sobre la posibilidad de un nuevo ataque Irán también ha anunciado la imposición de nuevas sanciones aunque no ha dado detalles sobre la intención de Trump es que el Gobierno iraní abandone las armas nucleares definitivamente la decisión de la Casa Blanca se produce tras paralizar un ataque armado con misiles al territorio iraní en respuesta al derribo del dron americano que Teherán había realizado en el entre el estrecho de Ormuz Boris Johnson favorito para sí

ceder a la primera ministra británica Theresa May no ha querido responder a las preguntas sobre el incidente protagonizado con su pareja la policía tuvo que acudir de madrugada a su casa después de que varios vecinos alertas en de una fuerte discusión con su novia Sergio Souto después de escuchar gritos portazos

a golpes procedentes de la vivienda del político conservador un vecino llegó a llamar a la puerta y a continuación escuchó la pareja de Johnson gritarle al fíjate de mi Ivette de mi casa la policía comprobó después que la pareja estaba bien y no fue necesaria ninguna intervención además el periódico The Gardian asegura haber escuchado una grabación en la que se hoy a Johnson negarse a abandonar la vivienda gritarle a su pareja que se aleje de su jodido ordenador a continuación se aprecia un fuerte sonido de algo rompiéndose el incidente llega en plena recta final de las primarias para suceder a Theresa May