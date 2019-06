Escucha las noticias de las 19:00 (22/06/2019)

son las siete las seis en Canarias el Tribunal Supremo ha desmentido el líder de Vox en Andalucía que hoy ha criticado la sentencia contra los cinco violadores de la manada condenados por el alto Tribunal a quince años de cárcel por violar a una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis Francisco Serrano dice que la sentencia está cargada de condicionantes mediáticos y políticos desde el Supremo aseguran que sea condenado por un delito pero no se han modificado los hechos ya aprobados vamos a resumir con Sergio Soto

Voz 2

00:30

en un hilo de cinco tuit Serrano considera la sentencia del Supremo que pasa a calificar los hechos como una violación el fruto de una mera apreciación del Tribunal dice líder de Vox en Andalucía que no se puede aumentar la condena fijada en la sentencia de la justicia Navarra sin que el Supremo vuelva a practicar valorar las pruebas es asegura un error técnico fuentes del Supremo han explicado a la SER su desacuerdo con estas palabras aseguran que la argumentación de Serrano no tiene ningún sentido porque no se han modificado los hechos probados y los jueces han respetado en todo momento el principio acusatorio es decir los miembros de la manada siempre han estado acusados de violación el Supremo se ha limitado adecuar los párrafo adecuar los hechos aún párrafo distinto del Código Penal y eso señalan estas fuentes es perfectamente posible