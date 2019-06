La HIstoria en Ruta. Legado Andalusí. Santiponce - Guadalete

hola soy Jaime Moreno y soy muy fan de la ciudad romana de bailo Claudia en Tarifa Cádiz porque hace dos mil años vivían de la industria de salazón del Garmin el rumano una salsa viscosa de fama internacional elaborada a base de despojos de pescado fermentado al sol y conservada en salazón una pasta asquerosa para los gustos de hoy pero que durante el Imperio romano era imprescindible para dar gusto a los paladares más exigentes Marcial un poeta latino de Calatayud decía que si huele su aliento pestilente eso no privó a los romanos de consumirlo en cantidades industriales con él adereza van carnes verduras frutas aceites vinos y a veces incluso el agua hoy gracias al análisis de los restos que se han encontrado en Belo Claudia se ha empezado a comercializar Karun de acuerdo con los gustos actuales Dios aseguró que es todo un manjar súbete a la historia

Voz 3

02:06

llegamos a los alrededores del río Guadalete veintiséis de julio año setecientos once los visigodos están divididos por un lado los Beatles fans del hijo del difunto Rey Ibiza que ha muerto en extrañas circunstancias por otro lo Rodríguez los hooligans que han puesto de Rey a don Rodrigo en los dos bandos están dispuestos a matarse por demostrar que su candidato tiene más derechos al trono visigodo que el otro la historia hace lagunas en este punto pero se sabe que en mitad de esta guerra civil entre visigodos el general Tariq al mando de un ejército africano ha cruzado el estrecho de Gibraltar plantado del río Guadalete para enfrentarse con las tropas de Don Rodrigo Si no está claro cómo ha llegado Tariq hasta aquí esta mucho menos claro qué ocurre en esta batalla hay fuentes que dicen que en mitad de la pelea los citizens se cambian de bando cochinos traidores hice pasan al ejército de Tarik y otras fuentes dicen que son los que han llamado a Tadic para que se venga echarles una mano y que desde el principio luchan con él qué es lo más lógico sea como sea las tropas de Tariq pasan por encima de las tropas de Don Rodrigo a los musulmanes les gusta lo que ven se quedan llaman a la andaluza aquella antigua tierra de los vándalos es una especie de tierra prometida en quince años ocupan toda la Península Ibérica y todo pieza aquí en el setecientos once en algún lugar incierto a orillas del río Guadalete