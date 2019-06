La HIstoria en Ruta. Legado Andalusí. Las Parias - Montilla

Voz 0294

00:00

soy Luis Álvarez productor teatral y me conocéis también porque sabéis que me gusta mucho contar historias hoy os voy a hablar de los tributos medievales que la Edad Media cuando un Rey era más fuerte que el vecino lo chantajea Abba como luego hizo la mafia italiana ofreciéndoles protección a cambio obviamente de pagar un tributo es sólo empezó instaurar Abderramán porque se dio cuenta de que era mucho más productivo cobrar a los reinos cristianos que conquistarlos pero cuando se dio la vuelta a la tortilla los cristianos empezaron a cobrar las parias los tributos del Moro que se llama era mejor que darle a la reconquista las parias eran un verdadero chollo porque llegaban todos los años gracias a las playas los reinos cristianos pudieron meterse a saco a construir en modo románico y algunos reyes incluso las incluyen en su testamento algo como si dijese es bueno pues a mi hijo mayor le hubiera Har las parias del reino de taifas de Toledo y así pues mi hijo estará cobrando los impuestos de Toledo toda su vida como ya veis no siempre es como decía Jorge Manrique que cualquier tiempo pasado fue mejor yo diría que cualquier tiempo pasado será como el futuro así que súbete a la historia