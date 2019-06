La HIstoria en Ruta. Legado Andalusí. Córdoba - Medina Azahara

hola soy Paz Padilla mira lo que te cuento sabes que se poco tuve la Catedral de Córdoba que maravilla por favor y allí encontró un detalle que me dejó bueno muy sorprendida debajo de uno de los púlpitos del altar mayor hay un voy destripar no sé si la vivito bueno pues resulta que los cordobeses dicen que el pobre animal estaba ahí tirando de un carro cargando de piedra para la construcción de la catedral Ike el poder reventó del esfuerzo para recordar siempre su sacrificio el obispo pidió que lo esculpió era la realidad en este caso no supera a la ficción eso que los cordobeses ven como si fuera la tripa son en realidad nubes el buey o el toro representa San Lucas ICIO fijáis bien también está el águila de San Juan en el pedestal del otro púlpito está representado el ángel de San Mateo León de San Marcos el culto opuso a los cuatro evangelista bajo el púlpito para que soportaban el Evangelio es decir que está todo muy bien pensado súbete a la historia

Voz 7

02:13

la donde de de ver cómo estaba el pueblo y qué tal está al modo de reo estupendamente como sabes es la ruta está un poquito más lejos de Almodóvar Medina Azahara a dieciséis kilómetros masón no sea cinco ocho Sevilla dependiendo no será es una es una ciudad meramente extraordinarias se ha definido a veces como el Versalles medieval es patrimonio cultural de la Humanidad realmente es una ciudad fue muy tarde porque la ciudad es el esturión rápidamente curiosamente lo cual en este caso no da lugar a ninguna leyenda no queda memoria es una ciudad la extraordinaria que manda construir a Abderramán III probablemente todo indica que para ser califa según los Omeyas pues había que es al fundador de una gran ciudad la separa de Córdoba pero a una distancia accesible y conveniente sobre todo busca un terreno yo creo que lo más impresionante y lo que ahora se puede ver en Medina Azahara es es una situación extraordinaria te arrasada como digamos en tres niveles en cuyo máximo nivel estaría pues el palacio que parece que era una verdadera maravilla con techos de oro etcétera y demostrarle a todo el que llegar allí que el que mandaba era alguien importante plural a grandes historias de Zara es la de Sancho al Carazo Sancho el caso es un caso el craso verdaderamente curioso porque ese es un tipo que es destituido vamos quiere decirse le quita la corona por exceso de peso hacen yo creo que es la primera en el primer y único caso no en la historia de la humanidad porque hay que ver el que llegó a alcanzar según nos cuentan por ejemplo Enrique VIII fue reconstruirle una especie de ascensor para que pudiera bajar y tal no en fin señoras se quejaba de que no cumplía unos deberes parentales cosa que parece que en el caso de Sancha el caso también ocurría pero en cualquier caso lo que él hace es recurrir a su abuela le vive ayuda a su abuela y su abuela se la pide a su primo que era Abderramán III es un parentesco total que es lo que hace pero en realidad lo que la operación bikini dice que podemos hacer yo sé que tú tienes un médico extraordinario físico que de la época no judío entonces el hacéis encargo específico de al azar rápidamente en fin en circulan distinta leyendas de que le ata en la boca de la gama sea como sea desde luego lo que hace este personaje es hacerle una dieta estricta de infusiones a bueno practicamente pues la deja sin comer y se dice que llegó a perder ciento veinte kilos no sabemos muy bien lo que empezaba