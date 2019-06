La HIstoria en Ruta. Legado Andalusí. Navas de Tolosa - Bailén

soy Pablo Lozano Antonelli director del Museo de la batalla de las Navas de Tolosa actualmente el museo se encuentra en la localidad de Santa Elena que es donde se produjo la batalla y además donde tuvo lugar uno de los acontecimientos más importantes de la Historia medieval no sólo de la Península Ibérica sino también a nivel europeo en museos abrió al público del año dos mil doce luego abrió concretamente la Diputación Provincial de Jaén debido a que se cumplían ochocientos años del aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa este museo lo que le explica al público que viene a visitar el campo de batalla es poner a los ejércitos que participaron que ocurrió previamente a la batalla y que hizo que hubiese diferente reyes de K ella Navarra Aragón Jesé diga murieron en esta cruzada como en este caso reacciona el imperio almohada no hacia esta cruzada que se acaba de declarar cómo se desarrolló la batalla cuáles fueron los movimientos cómo vestían los contendientes Ike ocurrió después de la batalla de las Navas de Tolosa una visión muy completa de lo que fue este conflicto que va significar el antes y el después de la presencia musulmana en España espero que os animamos a visitarlo oí súbete a la Historia

la historia en ruta llegamos a Bailén que tiene casilla en el Monopoly una calle que recuerda una de las batallas más famosas de la historia de España la batalla de Bailén la primera gran derrota de las tropas napoleónicas después del levantamiento del Dos de Mayo de mil ochocientos ocho España está en pie de guerra contra los franceses Napoleón confiando en una guerra relámpago en el sur ordena el general Dupont uno de sus mejores generales que ocupen Cádiz y se pone en marcha con catorce mil soldados son muchos son muy profesionales y se creen invencibles cantando el Dupont entra en Córdoba craso error por toda Andalucía sea viva la sed de venganza las juntas de Sevilla de Granada viendo las barbas de su vecino pelar forman dos ejércitos voluntarios poco experimentados pero con ganas de dejarse la piel en el campo de batalla los dos ejércitos se une de Sierra Morena bajo el mando del general Castaños con un total de treinta mil efectivos está mal tras unas cuantas trifulcas unos cuantos movimiento dos y uno desajustes despistes y errores de información Dupont el francés llega a Bailén poco después llega a Castaños color refuerzo silueta palos salón gabacho hasta del carné de identidad claro Dupont que se cree invencible no contaba con el empuje patriótico de los españoles bueno tampoco contaba con el verano andaluz cuando estás a cuarenta grados a la sombra sin agua y en plena con con la artillería recalentado lo último que te apetece es que venga un general enemigo hacerte la batalla más larga así que viendo que esto no podía acabar bien Dupont tiró la toalla castaños había ganado la batalla de Bailén que demostraba que los ejércitos franceses no eran invencibles

soy Antolín Romero periodistas hoy presentador de la dos del programa de aquí trabajo el empleo is hoy sobretodo de la muy noble y muy leal ciudad de baile en eh dicen que cuando el general Dupont Se rindió me gusta mucho Dupont bueno pues cuando se rindió el general francés después de la batalla de Bailén le entregó su espada a Castaños y le dijo poco más o menos os entrego esta espada vencedora en cien batallas sí Castaños le dijo pues yo fíjate esta es la primera batalla que deje como ves Castaño será Jaques hondo un hombre de acción al que poseen protocolos bola luego después de la victoria pues Castaños se disponía a entrar en Madrid con sus tropas que no iban precisamente vestidos de gala sino pues con la ropa hecha jirones después de la batalla pues imaginamos que también muy manchada y no precisamente de la Mancha de las picotas hay que un general que estaba por allí muy preocupado por el protocolo pues le tiró a Castaño de las orejas y le dijo pero castaños os atrevéis a entrar en Madrid al frente de semejantes descamisados castaños sacando pecho va y se pone con ellos entrado en Bailén y era un poco más difícil súbete a la historia