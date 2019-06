La HIstoria en Ruta. Legado Andalusí. Mariana Pineda - Lorca

Voz 2 00:00 como estar en Granada no recordar a Mariana Rafaela Gila Judas estabilidad fiscal de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz es más conocida claro como María Pineda estamos en tiempos de Fernando VII que grande que ha dado orden de acabar con cualquier cosa que huela liberal así de Majó era su perro de presa en Granada es el comisario Pedrosa el malo de la peli un tipo sin escrúpulos que por lo que se ve tiene a Mariana entre ceja y ceja en plan comunidad Un buen día el comisario Pedrosa recibe un soplo Mariana ha encargado a unas voladoras que le hagan una bandera en la que ponga libertad igualdad ilegal que por lo que se debe a utilizar en un alza miento liberal Pedrosa localizan las mordeduras las de tiene y las obliga a llevar la bandera sin terminar a casa de Mariana Pineda en la calle del Águila y aquí fíjate tú la descubre la policía el comisario Pedrosa arresta a Mariana después de dos meses de torturas vejaciones sin conseguir que Mariana de la que sus compañeros liberales la condenan a muerte dicen que el día que la llevan al cadalso en el campo del triunfo está más hermosa que nunca y que se niega a quitarse las ligas jamás con sentiré el patíbulo con las medias caídas su muerte la convierte en mártir de la libertad tiene veintiséis años ya forma parte de la leyenda por la lucha contra la tiranía

Voz 3 01:23 día triste en Granada que a las piedras hoy a llorar al ver que marianistas se Bueren cadalso por no decir

Voz 2 01:30 cien años después Federico García Lorca la inmortaliza en su Mariana Pineda y le hace decir en la bandera de la libertad borde el amor más grande de mi vida

Voz 4 01:44 sin el embrujo de Granada Lorca no sería uno de los mejores dramaturgos de nuestra historia o al menos esto es lo que asegura Luis era un buen amigo y uno de los talismanes de este proyecto que hoy se ha subido a la Historia con nosotros y de hacerlo

Voz 5 01:57 estáis muy bien felices de que esté aquí yo encantadísima

Voz 4 02:00 eran de mira yo yo era de los que pensaba que Lorca había escrito teatro vamos a esto de que ha tenido usted un autor teatral niño niña un autor teatral toda la vida pero no no es así no

Voz 6 02:11 lo mira Lorca granadino pero pero enamorado de su ciudad embajador de hecho la gente cuando viajaba a Granada

Voz 4 02:17 el coincida que estaba él él era un Munguía maravilloso de la ciudad pues en entre las personas que se fueron a a Granada fue un personaje teatral estoy dudando entre

Voz 1269 02:28 muy peculiar digamos que acumule a importante importante era empresario era directores hablando es Gregorio Martínez Sierra pero una peculiar porque él tenía una vida personal oscura digamos va la cara a veces Of It me mira bien no me esta meta o casi con quién estaba casado con María de esas que siempre me atajó

Voz 4 02:50 P G brillante estupenda pero yo escribía

Voz 5 02:52 a las obras de Gregorio Martín debe ser

Voz 4 02:55 pero estaba liado era vox populi también con Catalina Bárcena era la primera actriz luego como empresario teatral era el dueño del teatro Eslava nada más y nada menos que era el teatro vanguardista por excelencia de de Madrid pues Gregorio va a Granada ir Lorca eso anfitrión hay que decir que que Lorca antes de ser considerado poeta literal de literatura me refiero antes de que se escribieron sus poemas ya era considerado un gran poeta que recitaba dicen quedaba que era mágico lo escuchará Lorca tenía aún algo especial tener un embrujo una forma de dar vida a las palabras que era que era muy muy especial aquella noche lo que hace Dios eso precisamente que después de la visita recitó unos poemas Bono Gregorio quedó fascinado tanto es así que lo dijo no por favor quiero seguir escuchando poemas pero me gustaría hacerlo ya de un modo más más privado se fueron al Generalife y allí siguieron escuchando poemas y uno de ellos era una historia en la que contaban como una mariposa

Voz 7 03:49 pues de repente tiene un accidente se rompe la sala nido cucarachas delicioso hay pobrecita pues sí

Voz 4 03:57 pero pero no les salió mal porque las cucarachas cuidado en la mariposa de cuidar mucho no dan mucho amor mucho más mucho más pero hay que quieren darle más amor de la cuenta atrás jugará términos a esto se enamora de la mar y le da un claro pero no es consciente de que la mariposa va a hablar entonces eso es lo que sucede cuando se cura hombre pues abuela cucarachas se queda roto de amor Gregorio escucha esa historia Catalina llorando al terminar de escuchar la historia fíjate como la recitará Lorca una historia de amor dentro algún garnacha cucarachas le dice si es esto es teatro puro irle lanza una apuesta si tú lo lo extiende en el texto lo convierte es una obra de teatro yo te lo estreno en el Eslava Lorca dice no escrito nada nunca dice bueno yo te lo lanza aquí yo veo de verdad Teatro Lorca lo hace dos años tarda se toma su tiempo pero lo hace el empresario Gregorio cumple lo es estrena en Eslava y además los una contó por todo lo alto e la mariposa Argentinita que era una actriz que acompañaba a tocar el piano en a Lorca y luego el cucaracha llamaban curia Nene pues también

Voz 6 05:01 a la divina porque la mi antes la actriz Catalina Bárcena y dices pues juego Lorca Teatro Baby vamos vamos lo tenía todo para para para

Voz 4 05:12 no funcionó no funciona no funcionó la gente pisotea sabes las pataletas de no me gusta Lorca siempre dice que era demasiada vanguardia incluso para quién mil novecientos veinte que fue cuando fue estrenado pero el lado bueno de la historia es que aquel fue el inicio Lorca ya no dejó de escribir teatro y mira el embrujo de de Granada es el que hizo que todos los demás pudiéramos disfrutar de este autor internacional pues muchas gracias Luis nos quedaríamos escuchándote horas y horas pero nos tenemos que ir a nuestra ruta no no yo me quedo aquí en un ratito de aquí en un rinconcito yo sigo escuchando siempre es un placer escuchar ahora

Voz 0772 05:52 es la historia en ruta seguimos en Granada visitamos la Huerta de San Vicente la casa donde la familia Lorca venía a veranear hoy es un museo en el que podemos encontrar foto dibujos manuscritos y objetos personales desde Federico García Lorca aquí Lorca pasaba los veranos aquí escribió Bodas de sangre o El Llanto por Ignacio Sánchez Mejías las cinco en punto de la tarde y aquí se refugió cuando estalló la Guerra Civil Juan no vio que su vida corría peligro se fue a casa de Luis Rosales Poeda como él pensando que allí estaría más seguro porque los rosales eran peces gordos de la Falange a pesar de la protección de la familia Rosales todos conocemos el triste

Voz 9 06:31 Menorca soy John arquitecto escritor autor del caso Lorca donde se atiende a las circunstancias que envuelven la muerte del poeta y sobre todo el devenir de sus restos que a una fecha de hoy siguen sin encontrarse a crédito esta la muerte de nada el cadáver fue depositado en una fosa común en proximidad al fusilamiento dos días después y tras llegar a un acuerdo con el Gobierno militar el cadáver del poeta fue devuelto a sus padres criterio de otros autores enterrado de manera clandestina en la Huerta de San Vicente en el jardín terminaba la guerra cuando la familia decide abandonar

Voz 0328 07:15 después el cuerpo se traslada a las instalaciones de la oratoria del HRE utilizando la mediación de un sobrino que oficiaba de párroco de echar donde quiera sepulto de manera clandestina y allí durmió el sueño de los justos hasta que el Ministerio de Agricultura de gobierno refrán cómo define instalar en ese municipio en uno de los primeros pueblos de colonización Falange construye un nuevo ayuntamiento y una nueva parroquia el culto se tras la nueva sede con lo cual el antiguo actor Ikeda carente de culto se utiliza como arma centro de fertilizantes en atreves de construcción y allí quedan abandonados los restos hasta que muerto ya el dictador en el año mil novecientos setenta y siete el Ayuntamiento de mayoría socialista decide sanear esa ruina demoler la construir en su lugar una plaza que puso bajo la advocación de Pablo Picasso al ejecutar esas obras y demoler el antiguo oratorio y arrancar sus cimientos aparecieron unos huesos estos huesos correspondían al único cadáver estaba de equipos sí Calvo allí inmediatamente de esa demolición desaparece fue mezclados con los cascotes de la demolición echados al río en un paraje que se llama las Lima cien proximidad al pueblo recientemente han aparecido unos huesos paraje que instan depués citados en sede judicial

Voz 10 08:40 no ha habido más investigaciones sobre ellos y nada más