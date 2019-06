La HIstoria en Ruta. Legado Andalusí. Granada y al Raquniya

Voz 1 00:00 empezamos la ruta en Granada una de las ciudades más visitadas de España un privilegio para los sentidos y el eje que vertebra casi todas las rutas del Legado Andalusí tiene un patrimonio histórico artístico tan rico que podríamos hacer treinta programas sin salir de aquí

Voz 1496 00:23 el castillo rojo de Mohamed Al Amal La Alcazaba más famosa del mundo con sus palacios nazaríes abigarrado el palacio renacentista de Carlos Quinto y los cuento de Washington Irving si tiene la amabilidad de mirar al frente verán el convento franciscano que hoy es Parador Nacional y doce pierdan el Generalife Alonso ganó el Albaicín los gitanos los Cármenes Manuel de Falla Boabdil el flamenco la Capilla Real color resto de los Reyes Católicos de Juana la Loca de Felipe el Airbus

Voz 2 00:51 y esto es sólo el aperitivo

Voz 3 00:53 no

Voz 2 00:58 Al Andalus se hizo famosa por sus poetas por sus poetisa es una de las más famosas fue

Voz 1 01:03 granadina Esther Sánchez los quiere contar cosas de esta mujer en ruta

Voz 4 01:07 pues sí David os voy a hablar de Hamza Ben Al Hadi Lagunilla a la que también llamaban la perla de Granada era guapa era culta era de buena familia tenía talento y claro así llegó a ocupar un lugar muy importante en la corte de Granada la mandaron a Rabat con una delegación de poetas sabios a conocer a a tal fin el primer califa de El imperio almohades El Califa se quedó tan impresionado que la empezó a llamar al RACC Munilla piedras tu porque al Ranilla porque el recurrir porque deriva de RAC1

Voz 1 01:37 la vacuna eh un tipo de salón literario a lo que viene haciendo una tertulia

Voz 4 01:42 exactamente de toda la vida así que era como si la llamará la tertuliana

Voz 1 01:46 ah muy bien hoy viviría muy bien al dirigente aragonés

Voz 4 01:49 la estupendamente el Rakosnik ya esta arábigo andaluza granadina tuvo una vida tan intensa no literario como en lo emocional más haber tu porqué mil Burque junto con el que se metió en uno de los jalea cosa amorosos más sonoros de aquella época esto me gusta es ya estaba liada con un poeta granadino Abu Jafar quiera de la familia de los van USAID estos ver a los mecenas importantes bueno por allí está pululando también el Príncipe abusar del que era gobernador almohades Granada estaba pues lo quito por ella

Voz 1 02:19 que Afar ya no voy a el novio el poeta el poeta y aparece por ahí el Price el Príncipe

Voz 4 02:26 el gobernador mueve Granada abusos en Abu Said que empieza el pim pam pim pam a picar piedra parece que al principio ella se resistía al amor de abusador el Príncipe primero porque estaba enamorada del poeta de Abu Jafar y segundo porque Abu Said era hijo de su benefactor el Califa a Muniaín que le puso el nombre recurrir a la llamó Rakosnik no tengo lo tienes ya bueno y III había otro problema importante porque Abu Jafar era amigo y secretario del Príncipe Abu Said ya estoy Aaron jalea claro sea primero tenía novio segundo era hijo de su mentor el que la puso el nombre tercero su novio era muy amigo trabajaba para el Príncipe esto era mucho lío lo que pasa es que abusa ahí estaba como he insinuado lo quito ella hay pica-pica Picapiedra Abu Jafar el poeta era también tirando a mujeriego

Voz 1 03:21 osea que el Príncipe le tiraban los tejos ella no estaba muy convencida voy a favor no porque era un poquito mujeriego

Voz 4 03:28 bueno pues entre unas cosas y las otras Larrea Cunillé acabó cayendo en brazos del Prince P pero pero pero tampoco dejó al poeta pero que me dices pues lo que oyes un pedazo de triángulo amoroso pero vamos a liar total que al poeta Abu Jafar les dio claramente un ataque de cuernos unos cuernos así como los que les da el hijo de vecino no porque éste empezó a escribir todo tipo de barbaridades satíricas contra el príncipe mal la cosa se fue enredando al punto de que el poeta Abu Jafar acabo tomando parte en una rebelión política contra el Príncipe

Voz 1 04:00 pues se pasó de la pluma a la espalda

Voz 4 04:02 a la espera de la cosa acabó muy malamente porque el príncipe primero trincar al poeta segundo el tono y al final mandó que le crucificar Ana

Voz 1 04:11 vamos a ver que acabó crucificado iba a al al poeta

Voz 4 04:14 cabo crucificado pero literalmente claro el Príncipe Abu Said era pues muy poderoso y Abu Jafar no sólo era un enemigo político no es que sobre todo era su enemigo íntimo

Voz 1 04:25 eran archienemigo Sacchi enemigos porque no hay nada

Voz 4 04:28 más íntimo que luchar por el amor de una mujer por el amor de la Rakosnik básicamente que hizo la taquilla cuando esto pasó pues llorar llorar y escribir unos versos muy inspirados en los que habla de celos de encuentros en secreto o del miedo a ser descubiertos bueno que cede estos temas ellas había un rato claro lo ven para desesperación del Príncipe Abu Said la Cuní lloró la prisión la muerte del poeta hizo una cosa que va más allá que es vestir luto porel a pesar de las amenazas el Príncipe Ezker claro

Voz 1 04:56 pero tenía claro que era muy complicado la cosa pero muy complicado

Voz 4 04:59 más allá vistiendo luto sumida en la tristeza se retiró de Granada abandonó la poesía irse consagró a la enseñanza era tan buena que acabó educando los Príncipes almohades en Marrakech donde se quedó hasta que con cincuenta y seis años pues le dio por morirse se conservan diecisiete poemas de la taquilla y todos son muy buenos es la poetisa andalusí de la que más obras los han llegado como te he dicho antes David que a lo mejor no lo has procesado Abu Jafar el poeta era de la familia de los van USAID sugieran muy mecenas muy poderosos eso te lo digo porque tal vez su poesía llegado nuestros tiempos porque aunque pasó lo que pasó ella un poquito le lloró y tal kilos van USAID fueron leales a ella y han permitido que estos poemas llegaran a nuestros tiempos y la protegía los vanos a ir la protegieron siempre también tuvo mucho respeto de los críticos y los poetas de la época y por eso nos han llegado su obra Larra Cuní ya es un ejemplo de mujer independiente culta refinada y muy valiente valiente fue un valiente y atrevida un amigo ser única que puso su granito de arena en hacer que Al Andalus fuera el centro cultural del mundo por eso mira tú hay que poner los cañones a su persona viva la maquinilla