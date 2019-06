La HIstoria en Ruta. Legado Andalusí. El Legado Andalusí

Voz 2

caminante de la historia por España han pasado muchas civilizaciones que han dejado su huella que hemos incorporado a nuestra Historia los celtas y los íberos ya eran totalmente españoles los fenicios y los griegos que llegaron a nuestras costas fundaron ciudades españolas ya Hannibal el cartagineses los romanos también visigodos no pueden ser más España luego llegan los árabes hilos conquista se pasa aquí ocho siglos pero no son españolas Los españoles son los descendiente de Pelayo los musulmanes no la Alhambra así claro es española y la mezquita de Córdoba pero los musulmanes desde los Reyes Católicos y su obsesión por la limpieza de sangre le hemos dado la espalda a ocho signos de nuestra historia Nos hemos perdido muchas cosas los califas Abderramán es serán tan españoles como los anchos y los Alfonso lo reino de taifas con su mala fama no era muy diferente de los reinos cristianos del norte en el instituto se estudia Latín y griego pero por alguna razón el árabe nunca está en los planes de estudio es como si no fuera con nosotros a pesar de que más de cuatro mil palabras en español vienen de la nave el algodón no engaña así los árabes no tendríamos hazañas tazas halagos azúcar mazmorra soldados ojalá tambores ni zanahorias y si me apuras tampoco tendríamos a Don Quijote de la Mancha porque La Mancha también es un nombre que viene a veces tenemos dos palabras para referirnos a lo mismo oliva aceituna Escorpión y Alakrana migraña jaqueca una latina y la otra árabe los reinos cristianos y los reinos musulmanes de la península tuvieron muchísima relación muchas veces dos mandamases estaban emparentados hubo guerras y ocho siglos de Reconquista que hasta el nombre se las trae pero además hubo intercambios comerciales militares tecnológicos científicos y culturales los árabes conservaron y mejoraron la filosofía la medicina y las ciencias de la Antigüedad y sus textos pasaron a Europa desde España gracias a las traducciones al latín que se hicieron en la Escuela de Traductores de Toledo y que desembocaron en la explosión cultural del Renacimiento hoy en la historia en ruta viajamos por el legado andalusí un legado que nos guste o no nos guste forma parte de los otros Si quieres acompañarnos suben