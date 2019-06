La Historia en Ruta. Legado Andalusí

Voz 1 00:00 sí sí sí sí

Voz 2 00:06 caminan por España han pasado muchas civilizaciones que han dejado su huella y que hemos incorporado a nuestra Historia los Celtas y los íberos ya eran totalmente españoles los fenicios griegos que llegaron a nuestras costas fundaron ciudades españolas ya Aníbal el cartagineses español los romanos también los visigodos no pueden ser más España luego llegan los árabes hilos conquista se pasan aquí ocho siglos pero no son españolas Los españoles son los descendiente de Pelayo los musulmanes no la Alhambra así claro es española y la mezquita de Córdoba pero los musulmanes desde los Reyes Católicos y su obsesión por la limpieza de sangre le hemos dado la espalda a ocho siglos de nuestra historia y los hemos perdido muchas cosas los califas Abderramán es eran tan españoles como los anchos y los Alfonso los reino de taifas con su mala fama no era muy diferente de dos reinos cristianos del norte en el instituto sexto ya Latín y Griego pero por alguna razón el árabe nunca está en los planes de estudio es como si no fuera con nosotros a pesar de que más de cuatro mil palabras en español vienen de la nave el algodón no engaña así los árabes no tendríamos hazañas tazas halagos azúcar mazmorras dados ojalá tambores ni zanahorias piscina curas tampoco tendríamos a Don Quijote de la Mancha porque La Mancha también es un nombre que viene de largo a veces tenemos dos palabras para referirnos a lo mismo oliva aceituna Scorpio ni Alakrana migraña hija teca una latina y la otra árabe los reinos cristianos sino Reina musulmana de la Península tuvieron muchísima relación muchas veces los mandamases estaban emparentados hubo guerras y ocho siglos de Reconquista que hasta el nombre se las trae pero además hubo intercambios comerciales militares tecnológicos científicos y culturales los árabes conservaron y mejoraron la filosofía la medicina y las ciencias de la Antigüedad y sus textos pasaron a Europa desde España gracias a las traducciones al latín que se hicieron en la Escuela de Traductores de Toledo y que desembocaron en la explosión cultural del Renacimiento hoy en la historia en ruta viajamos por el legado andalusí un legado que nos guste o no nos guste forma parte de los otros Si quieres acompañarnos sí

Voz 3 02:09 frente a la historia

Voz 4 02:24 Marina Martín directora de la Fundación Pública Andaluza el legado andalusí el legado andalusí vertebra la Comunidad andaluza a través de nueve rutas turístico culturales que nos permite conocer los elementos de interés ligados tanto a la civilización andalusí coma herencias culturales anterior hay posterior este momento histórico esta ruta se extienden por la geografía andaluza finalizando toda en Granada agrupan a más de doscientas localidades del sur de España hizo la oferta turístico cultural más amplia en Andalucía en la actualidad cinco da esta ruta está funcionando hay señalizada en su totalidad esta ruta están basada en camino históricos reales y ofrece al viajero la posibilidad de disfrutar de paisajes tranquila de dejarse llevar por la imaginación haciendo presente el pasado la ruta delegada andalusí se incorporaron al programa de los itinerarios culturales del Consejo de Europa en el noventa y siete convirtiéndose así en el quinto itinerario europeo en recibir tan importante distinción súbete a la historia

Voz 2 03:27 empezamos la ruta en Granada una de las ciudades más visitadas de España un privilegio para los sentidos y el eje que vertebra casi todas las rutas del Legado Andalusí tiene un patrimonio histórico artístico tan rico que podríamos hacer treinta programas sin salir de aquí

Voz 5 03:41 aquí a nuestra dureza la la el castillo rojo de Mohamed Al Ahmar la Alcazaba más famosa del mundo con sus palacios nazaríes abigarrado el palacio renacentista de Carlos Quinto y los cuento de Washington Irving si tiene la amabilidad de mirar al frente verán el convento franciscano que hoy es parador nacional no se pierdan el Generalife Alonso ganó el Albaicín los gitanos los Cármenes Manuel de Falla Boabdil el flamenco la Capilla Real color restos de los Reyes Católicos de Juana la Loca ideal del Airbus

Voz 2 04:10 y esto es sólo el aperitivo

Voz 6 04:16 vamos

Voz 2 04:19 la por sus poetas por sus pólizas

Voz 6 04:21 eran las más famosas fue granadina

Voz 2 04:24 Sánchez nos quiere contar cosas de esta mujer en ruta

Voz 3 04:27 pues sí David os voy a hablar de Hamza Ben al High las Raquel anilla a la que también llamaban la perla de Granada era guapa era culta era de buena familia y tenía talento y claro así llegó a ocupar un lugar muy importante en la corte de Granada la mandaron a Rabat con una delegación de poetas sabios a conocer a a tal fin el primer califa de El imperio almohades El Califa se quedó tan impresionado que la empezó a llamar al RACC Munilla tendrás tu porque al Racó anilla porque el recurso porque deriva de RAC1

Voz 7 04:57 a la cuna eh un tipo de salón

Voz 3 04:59 literario lo que viene siendo una tertulia le exactamente de toda la vida así que era como si la llamará la tertuliana

Voz 2 05:05 ah muy bien hoy viviría muy bien al hará colilla

Voz 3 05:09 estupendamente el Racó Munilla esta arábigo andaluza granadina tuvo una vida tan intensa en no literario como en lo emocional más haber tu porqué y por qué punto que que se metió en uno de los jalea cosa amorosos más sonoros de aquella época me gusta ella estaba liada con un poeta granadino Abu Jafar quiera de la familia de los van USAID estos velas los mecenas importantes bueno por ahí está pululando también el Príncipe abusar del que era gobernador almohades Granada estaba pues lo quito por ella

Voz 2 05:39 Jafar ya Buzai Habbo Jafari

Voz 3 05:41 novio el poeta el poeta aparece por ahí

Voz 2 05:45 dice el Príncipe gobernadora mueve de Granada a abusa

Voz 3 05:48 Abu Said que empieza el pin pan pin pan a picar piedra parece que al principio ella se resistía al amor de abusar el Príncipe primero porque estaba enamorada del poeta de Abu Jafar segundo por qué Abu Said era hijo de su benefactor El Califa a min

Voz 2 06:06 el que le puso el nombre recurrir eh

Voz 3 06:08 no Rakosnik lo tengo lo tienes ya bueno III había otro problema importante porque Abu Jafar era amigo ex secretario del Príncipe Abu Said ya estoy Aaron jalea claro sea primero tenía novio segundo era hijo de su mentor el que le puso el nombre tercero su novio era muy amigo trabajaba para el Príncipe esto era mucho lío lo que pasa es que abusa ahí estaba como he insinuado lo quito por ética pica piedra Abu Jafar el poeta era también tirando a mujeriego

Voz 2 06:40 o sea que el Príncipe le tiraban los tejos y ella no estaba muy convencido de Abuya fácil

Voz 3 06:46 no porque era un poquito mujeriego bueno pues entre unas cosas y las otras Larrea Cunillé acabo cayendo en brazos del Príncipe pero pero pero tampoco dejó al poeta

Voz 2 06:55 pero qué me dices pues lo que hoy es un pedazo

Voz 3 06:58 triángulo amoroso pero vamos a un lía con total que al poeta Abu Jafar le dio claramente un ataque de cuernos unos cuernos así como los que les dan dijo el vecino no porque éste empezó a escribir todo tipo de barbaridades satíricas contra el príncipe mal la cosa se fue enredando al punto de que el poeta Abu Jafar acabo tomando parte en una rebelión política contra el Príncipe

Voz 2 07:19 pues esa que pasó de la pluma a la espalda

Voz 3 07:22 a la espada de la cosa acabó muy malamente porque el príncipe primero trincar al poeta segundo el uno y al final mandó que le crucificar Ana

Voz 2 07:30 vamos a ver que acabó crucificado iba a al al poeta

Voz 3 07:34 cabo crucificado pero literalmente claro el Príncipe Agus Said era pues muy poderoso y Abu Jafar no sólo era un enemigo político no es que sobre todo era su enemigo íntimo

Voz 2 07:45 el archienemigo Sacchi enemigos porque no hay nada

Voz 3 07:47 las íntimo que luchar por el amor de una mujer por el amor de la Rakosnik básicamente que hizo la Rakosnik ya cuando esto pasó pues llorar llorar y escribir unos versos muy inspirados en los que habla de celos de encuentros en secreto o del miedo a ser descubiertos bueno de estos temas ya sabía un rato claro desesperación del Príncipe Abu Said la ya lloró la prisión la muerte del poeta hizo una cosa que va más allá que es vestir luto porel a pesar de las amenazas el Príncipe Ezker claro al gesto adusto tenía claro que muy complicado la pero muy complicado ya Masella vistiendo luto sumida en la tristeza se retiró de Granada abandonó la poesía irse consagró a la enseñanza era tan buena que acabó educando los Príncipes almohades en Marrakech donde se quede hasta que con cincuenta y seis años pues le dio por morirse se conservan diecisiete poemas de la taquilla y todos son muy buenos es la poetisa andalusí de la que más obras los han llegado como te he dicho antes David que a lo mejor no lo has procesado Abu Jafar el poeta era de la familia de los van USAID eran muy mecenas muy poderosos te lo digo porque tal vez su poesía llegado Nuestros tiempos porque aunque pasó lo que pasó ella un poquito le lloró y tal hilos van USAID fueron leales a ella y han permitido que estos poemas llegarán a nuestros tiempos

Voz 2 09:00 se la protegiendo los malos Said la protegiera

Voz 3 09:03 siempre también tuvo mucho respeto de los críticos y los poetas de la época y por eso nos han llegado su obra Larra Cuní ya es un ejemplo de mujer independiente culta refinada y muy valiente

Voz 7 09:15 el Valiente fue de luego un valiente y atrevida

Voz 3 09:17 a una mujer única que puso su granito de arena en hacer que Al Andalus fuera el centro cultural del mundo por eso mira tú hay que poner los cañones a su persona viva la maquinilla

Voz 8 09:28 eso yo

Voz 9 09:35 va a ser

Voz 2 09:45 tras la toma de Granada que puso punto final a la reconquista la relación entre cristianos y moriscos fue siempre tensa los moriscos serán los musulmanes que sí habían bautizado tras la conversión obligatoria que decretaron los Reyes Católicos esto es un poco jaleo la cosa se salió de madre en tiempos de Felipe II el arzobispo de Granada pensaba que aunque los moriscos eran Cristiano puede que no era muy católica los así que había que prohibirles por las buenas o por las malas cualquier cosa que tuviera que ver con su cultura y empezó una represión sin precedentes contra los moriscos les prohibiera

Voz 5 10:18 en su lengua sus nombres sus libros sus vestidos sus fiestas ceremonia sus bailes sus baños y sus ritos incluso

Voz 2 10:27 llegó a tener abiertas las puertas y las ventanas de sus casas para poder vigilar les total que los moriscos en Granada se crearon Se defendieron nombraron su propio Rey llamaron al levantamiento acababa de estallar la rebelión de las Alpujarras Felipe II mandó al Ejército para acabar con todo aquello ya los soldados se les fue la mano ahí ya todo el mundo se volvió loco los moriscos se pusieron en plan Guerra de guerrillas el Ejército se lió a mamá porrazos con cualquier morisco fuera rebelde o no lo fuera cuando la cosa se puso chunga el Rey mandó a Juan de Austria el héroe de Lepanto que entró en las Alpujarras a sangre y fuego terminó la faena los moriscos se rindieron los jerifaltes de de Iglesia pensaron que la mejor manera de acabar con sus costumbres era dispersarlos por toda España y Felipe II los expulsó de sus tierras así que los moriscos acabaron muy malamente

Voz 10 11:21 no

Voz 11 11:27 sí no

Voz 2 11:42 el Cerro del Sacromonte está rematado por una abadía con una historia que Pável la de Stream un buen día en las cuevas que hay aquí Mis mito aparecieron unas misteriosas planchas de plomo escritas en una mezcla de árabe Hilari uno de los relatos pretendía hacer el evangelio de Santiago traducido al árabe por uno de sus discípulos en él se decía que una de las misiones que la Virgen María le había encomendado al Apóstol Santiago en Hispania era precisamente esconder estas planchas que hablaban de los Maurice

Voz 5 12:11 dos de sus creencias buque sólo uno de los más excelente si su lengua una de las más excedentes lenguas también hablaban por primera vez de San Cecilio Martín una de los míticos siete varones apostólicos de Santiago que hoy es

Voz 2 12:27 patrón de Granada al principio nadie dudo de que aquello era todo un descubrimiento que podría cambiar la historia y para celebrarlo el arzobispo de Granada levantó estaba día junto a las cuevas además el cerro de Valparaíso cambió de nombre y empezó a llamarse Sacromonte poco después se descubrió que los plomos eran falsos lo sabía descrito unos sabios moriscos que intentaban conciliar el cristianismo con el Islam y suavizar la psicosis del morisco que se vivía después de la rebelión de las Alpujarras descubierta la superchería Se desinflaron los entusiasmos pero la abadía las catacumbas las planchas de plomo que pueden verse todavía el nombre de Sacromonte el culto a San Cecilio siguiera aquí

Voz 11 13:09 esto

Voz 13 13:15 es como estar en Granada no recordar a Mariana Rafaela Gila Judas estabilidad fiscal de Paula Benita Bernarda Cecilia de Pineda Muñoz es más conocida claro como María Pineda estamos en tiempos de Fernando VII que grande que ha dado orden de acabar con cualquier cosa que huela liberal así de Majó era su perro de presa en Granada es el comisario Pedrosa el malo de la peli un tipo sin escrúpulos que por lo que se ve tiene a Mariana entre ceja y ceja en plan comunidad

Voz 3 13:45 buen día el comisario Pedrosa recibe un soplo

Voz 13 13:48 Mariana ha encargado a unas horas que le hagan una bandera en la que ponga libertad igualdad ilegal que por lo que se se va a utilizar en ciento liberal Pedrosa localiza las portadoras de tiene las obliga a llevar la bandera sin terminar a casa de Mariana Pineda en la calle de La Vila y aquí fíjate tú la ves sobre la policía el comisario Pedrosa arresta a Mariana después de dos meses de torturas vejaciones sin conseguir que Mariana Dell'Atte a sus compañeros liberales la condenan a muerte dicen que el día que la llevan al cadalso en el campo el triunfo está más hermosa que nunca y que se niega a quitarse las ligas jamás con sentiré en el patíbulo con las medias caídas su muerte la convierte en mártir de la libertad tiene veintiséis años ya forma parte de la leyenda por la lucha contra la tiranía

Voz 2 14:36 hay que día triste en Granada que alas piedra

Voz 14 14:38 las hoy a llorar al ver que marianistas se vuelven cadalso por no

Voz 13 14:43 Clara cien años después Federico García Lorca la inmortaliza en su Mariana Pineda y le hace decir en la bandera de la libertad borde el amor más grande de mi vida

Voz 1827 14:57 Sir el embrujo de Granada Lorca no sería uno de los mejores dramaturgos de nuestra Historia o al menos esto es lo que asegura Luis era un buen amigo y uno de los talismanes de este proyecto que hoy se ha subido a la Historia con nosotros y en Cataluña

Voz 15 15:10 verlo cómo estáis muy bien felices de que esté aquí

Voz 2 15:12 encantadísima mira yo

Voz 15 15:15 yo era de los que pensaba que Lorca había escrito teatro vamos que que ha tenido usted un autor teatral niño niña un autor teatral toda la sociedad pero no no es así no no no mira Lorca eran granadina

Voz 16 15:25 no pero enamorado de su ciudad embajador de hecho la gente cuando viajaba a Granada

Voz 15 15:31 el coincida que estaba él él era un guía maravilloso de la ciudad pues en entre las personas que se fueron a a Granada fue un personaje teatral estoy dudando entre sí peculiar digamos que importante importante empresario era directores hablando de Gregorio Martínez Sierra pero una peculiar porque él tenía una vida personal oscura va la cara y la cabeza Of It me mira bien no me

Voz 13 15:58 esta me toca así con quiero estaba casado con María

Voz 15 16:01 ya sabes que siempre me atajó llenen el apellido

Voz 2 16:03 ella ante estupenda pero que escribía las obras de Gregorio Martínez

Voz 15 16:07 pero estaba liado era vox populi también con Catalina Bárcena era la primera actriz luego como empresario teatral era el dueño del teatro Eslava nada más y nada menos que era el teatro vanguardista por excelencia de de Madrid pues Gregorio va a Granada ir Lorca es su anfitrión hay que decir que que Lorca antes de ser considerado poeta literal de literatura me refiero antes de que se escribieran sus poemas ya era considerado un gran poeta porque recitaba dicen que daba que era mágico no escuchará Lorca tenía aún algo especial tener un embrujo una forma de dar vida a las palabras que era que era muy muy especial aquella noche lo que hace Dios eso precisamente que después de la visita recitó unos poemas bueno Gregorio quedó fascinado tanto es así que lo dijo no por favor quiero seguir escuchando poemas pero me gustaría serlo ya de un modo más más privado se fueron al Generalife y allí siguieron escuchando poemas y uno de ellos era una historia en la que contaban como una mariposa

Voz 17 17:03 de repente tiene un accidente se rompen la sala nido de cucarachas utilice soy pobrecita pues sí

Voz 2 17:10 pero pero no les salió mal porque las cucarachas cuidado la mariposa cuidar mucho le dan mucho amor mucho más mucho pero hay que quieren darle

Voz 15 17:18 más amor de la cuenta atrás las cucarachas lo que terminó tan ungulados se enamora de la Mari le da un Cupido claro pero no es consciente de que la mariposa va a volar entonces eso es lo que sucede cuando la cosa se cura hombre pues abuela del Cuco que queda roto de amor Gregorio escucha esa historia Catalina llorando al terminar de escuchar la historia fíjate como la recitará Lorca una historia de amor entre un cucaracha la Bolsa dice si esto esto es teatro puro Ile lanza una apuesta si tú lo lo extiende en el texto lo convierte es una obra de teatro yo te lo estreno en el Eslava y lo que dice pero yo no he escrito nada nunca dice bueno yo te lo lanza aquí yo veo de verdad Teatro Lorca lo hace dos años tarda se toma su tiempo pero lo hace el empresario Gregorio cumple lo estrena en Eslava y además los una contó por todo lo alto la mariposa Argentinita que era una actriz que acompañaba a tocar el piano en a Lorca y luego el cucaracha llamaban curia Nene pues también

Voz 16 18:14 da la adivina porque la mitad antes la actriz Catalina Bárcena felices pues con Lorca Teatro las la Baby vamos vamos lo tenía todo para para para

Voz 15 18:25 no funcionó no funciona no funcionó la gente empezó a pisotear sabes las pataletas de no me gusta Lorca siempre dice que era demasiada vanguardia incluso para que en mil novecientos veinte que fue cuando fue estrenado pero el lado bueno de la historia es que aquel fue el inicio Lorca ya no dejó de escribir teatro y mira el embrujo de de Granada es el que hizo que todos los demás pudiéramos disfrutar de este autor internacional pues muchas gracias Luis nos queda

Voz 1827 18:48 haríamos escuchándote horas y horas pero nos tenemos

Voz 15 18:51 si ir a nuestra ruta no no yo me quedo aquí en un ratito de aquí en un rinconcito yo sigo escuchando siempre es un placer escuchar ahora

Voz 18 18:59 eh

Voz 7 19:05 en la historia en ruta seguimos en Granada Yves visitamos la Huerta de San Vicente la casa donde la familia Lorca venía a veranear hoy es un museo en el que podemos encontrar foto dibujos manuscritos y objetos personales desde Federico García Lorca aquí Lorca pasaba los veranos aquí escribió Bodas de sangre o el Llanto por Ignacio Sánchez Mejías a las cinco en punto de la tarde y aquí se refugió cuando estalló la Guerra Civil Juan no vio que su vida corría peligro se fue a casa de Luis Rosales Poeda como él pensando que allí estaría más seguro porque los rosales eran peces gordos de la Falange a pesar de la protección de la familia Rosales todos conocemos el triste

Voz 19 19:44 mantengo porque soy John arquitecto escritor y autor del caso Lorca donde se atiende a las circunstancias que vuelve de la muerte del poeta y sobre todo el devenir de sus restos que a una fecha de hoy siguen sin encontrarse a crédito dada la muerte en Granada el cadáver fue depositado en una fosa común en proximidad al fusilamiento dos días después y tras llegar a un acuerdo con el Gobierno militar el cadáver del poeta fue devuelto a sus padres y criterio y de otros autores enterrado de manera clandestina en la Huerta de San Vicente en el jardín terminaba la guerra cuando la familia decide abandonar

Voz 20 20:28 España en su cuerpo se trasladan a las instalaciones de oratorio de la charla utilizando la mediación de un sobrino que oficiaba de párroco de la echar donde quiera sepulto de manera clandestina y allí durmió el sueño de los justos hasta que el Ministerio de Agricultura de Gobierno refrán cinco decide instalar en ese municipio en uno de los primeros pueblos de colonización Falange construye un nuevo ayuntamiento y una nueva parroquia el culto se traslada a la nueva sede con lo cual el antiguo oratorio Egeda carente de culto se utiliza como alma hacen de fertilizantes en materiales de construcción y allí quedan abandonados los restos hasta que muerto ya el dictador en el año mil novecientos setenta y siete el Ayuntamiento de mayoría socialista decide sanear esa ruina demoler la y construir en su lugar una plaza que puso bajo la vocación de Pablo Picasso al ejecutar esas obras y demoler el de un oratorio y arrancar sus cimientos aparecieron los huesos estos huesos correspondían al único cadáver que estaba de poco el caldo allí inmediatamente de esa demolición desaparece fue mezclados con los cascotes de la demolición echados al río en un paraje que se llama las Lima sin proximidad al pueblo

Voz 19 21:46 recientemente han aparecido unos huesos en ese paraje que están depositados en

Voz 21 21:52 de judicial no ha habido más

Voz 20 21:54 la investigación sobre ello nada más ha dicho esto súbete a la historia

Voz 23 22:10 en la historia en ruta

Voz 2 22:11 dejamos Granada nada más salir pasamos a echar un vistazo a Santa Fe un pueblo declarado Conjunto Histórico Artístico no es para menos durante la toma de Granada los Reyes Católicos asediaron la capital en solo ochenta días construyeron un campamento permanente con casas de piedra y planta de cruz latina al que llamaron

Voz 14 22:30 Santa Fe el mensaje a los granadinos estaba clarinete los cristianos tenían intención de quedarse aquí hasta el final aquí en la Casa Real Boabdil firmó la rendición de Granada

Voz 13 22:42 ya aquí poco después Colón los Reyes Católicos firmaron las capitulaciones de Santa Fe un contrato por el que Castilla pagaba la fiesta de color a cambio de quedarse con la titularidad de las tierras que ha descubierto según dice literalmente las capitulaciones como si ya lo hubiera hecho tiene el que los reyes aceptaban las condiciones caninas de Colón el virreinato perpetuo el Gobierno de las nuevas tierras el título de Almirante de la Mar Oceana el diez por ciento de los beneficios que generase la nueva ruta vamos todo un pelotazo que se firmó aquí en Santa Fe

Voz 24 23:17 eh

Voz 2 23:22 y ahora paramos un momentito a estirar las piernas delante de la Peña de Martos para conocer la leyenda de Fernando IV de Castilla el emplazado Fernando había ido a Sitjar el castillo de Alcaudete en Jaén cuando al pasar por Martos alguien asesinó a un caballero los sospechosos eran dos hermanos Juan Pedro Alfonso de Carvajal los Carvajal que juraba Niper curaban que eran inocentes Fernando le dijo que no se lo tragaba Il esconden David arrojados dentro de sendas fabular de hierro por la peña de Martos quinientos metros en caída libre dice la crónica que desde la jaula los Carvajal es emplazaron a Fernando para que treinta días después de cumplirse la sentencia compareciera ante Dios para darle explicaciones de aquel atropello ya a los treinta días justos Zas a Fernando IV le dio por morirse todavía no había cumplido los veintisiete años desde entonces se le conoce como Fernando IV el emplazado exactamente más o menos en el lugar donde cayeron los Carvajal es se levantó la cruz de lloro que todavía existe

Voz 25 24:37 no

Voz 2 24:41 cruzamos Jaén para ver rápidamente su castillo y su catedral renacentista pero sobre todo para conocer la fuente más famosa de Jaén que se levantó para recordar la leyenda del Lagarto de la Malena uno de los tesoros del Patrimonio Cultural Inmaterial el de España cuenta la leyenda que en el antiguo barrio de La Magdalena deja en había un manantial con una cueva donde vivía un lagarto con muy mala baba que se enfrentaba a todo incauto que pasaba por allí aquí la historia se bifurca en varias versiones la más famosa Un condenado a muerte se ofreció acabar con el lagarto si le perdonaba la vida pidió nunca baño panes la piel de un cordero yp pólvora el héroe se acercó a la cueva y cuando el lagarto se lanzó contra él picó espuelas is alejó al galope lanzándole unos panecillos que el lagarto pues se iba a llegar a la plaza de San Ildefonso en Jaen le tiró el cordero con la pólvora dentro el lagarto se lo tragó de un solo bocado en menos que canta un Gurría Hato colorao explotó desde entonces se dice por la zona así recientes como el Lagarto de la Malena

Voz 26 25:44 bueno

Voz 2 25:49 soy

Voz 27 25:49 Pablo Lozano Antonelli director del Museo de la batalla de las Navas de Tolosa actualmente el museo se encuentra en la localidad de Santa Elena que es donde se produjo la batalla y además donde tuvo lugar digamos uno de un acontecimiento más importante de la historia medieval no sólo de la Península Ibérica sino también a nivel europeo el museo se abrió al público con el año dos mil doce y luego abrió concretamente la Diputación Provincial de Jaén debido a que se cumplieran ochocientos años del aniversario de la Batalla de las Navas de Tolosa este museo lo que le explica al público que viene a visitar el campo de batalla es poner a los ejércitos que participaron que ocurrió previamente a la batalla y que hizo que hubiese diferentes reyes de Castilla a Navarra y Aragón Jesé diga murieron en esta cruzada como en este caso reacciona el Imperio almohada no hacia esta cruzada que se acaba de declarar cómo se desarrolló la batalla cuáles fueron los movimientos cómo vestían los contendientes Ike ocurrió después de la batalla de las Navas de Tolosa una visión muy completa de lo que fue este conflicto que va significar el antes y el después de la presencia musulmana en España espero que os animamos a visitarlo oí súbete al Historia

Voz 28 26:58 hola soy Goyo González presentador de televisión y te voy a contar una pequeña historia cuenta la leyenda que durante la batalla de las Navas de Tolosa Sancho VII el fuerte le pegó un doble a las cadenas de la tienda del califa mira Molin una vez dentro la normal del turbante del califa desde entonces las cadenas y la esmeralda forman parte del escudo de España a que no lo sabías pues ya está tardando para meterte Google buscar la bandera de España y fíjate en el escudo a ver si localizarlas la de mira mamó Len súbete a la Historia

Voz 2 27:42 en la historia en ruta llegamos a Bailén que tiene Castilla en el Monopoly una calle que recuerda una de las batallas más famosas de la historia de España la batalla de Bailén la primera gran derrota de las tropas napoleónicas después del levantamiento del Dos de Mayo de mil ochocientos ocho España está en pie de guerra contra los franceses Napoleón confiando en una guerra relámpago en el sur ordena el general Dupont uno sus mejores generales que ocupen Cádiz se pone en marcha con catorce mil soldados son muchos son muy profesionales y se creen invencibles cantando el bulevar couché Dupont entra en Córdoba craso error por toda Andalucía sea viva la sed de venganza las juntas de Sevilla de Granada viendo las barbas de su vecino pelar forman dos ejércitos voluntarios poco experimentados pero con ganas de dejarse la piel en el campo de batalla los dos ejércitos se une de Sierra Morena bajo el mando del general Castaños con un total de treinta mil efectivos está mal tras unas cuantas trifulcas unos cuantos movimientos y uno desajustes despistes y errores de información Dupont el francés llega a Bailén poco después llega a Castaños color refuerzo silueta palos salón gabacho hasta del carné de identidad Charo Dupont que se cree invencible no contaba con el empuje patriótico de los españoles poco contaba con el verano andaluz cuando estás a cuarenta grados a la sombra sin agua y en plena insolación con la artillería recalentado lo último que te apetece es que venga un general enemigo hacerte la batalla más larga así que viendo que esto no podía acabar bien Dupont tiró la toalla castaños había ganado la batalla de Bailén mostraba que los ejércitos franceses no eran invencibles

Voz 29 29:31 soy Antolín Romero periodistas hoy presentador de la dos del programa de trabajo el empleo soy sobretodo de la muy noble y muy leal ciudad de baile dicen que cuando el general Dupont Se rindió me gusta mucho Dupont bueno pues cuando se rindió el general francés después de la batalla de Bailén le entregó su espada a Castaños y le dijo poco más o menos os entrego esta espada vencedora en cien batallas Castaños le dijo pues yo fíjate esta es la primera batalla que dije como ves Castaño será Jaques hondo un hombre de acción al que poseen protocolos el hacía bola luego después de la victoria pues Castaños se disponía a entrar en Madrid con sus tropas que no iban precisamente vestidos de gala sino pues con la ropa hecha jirones después de la batalla pues imaginamos que también muy manchada hay no precisamente de la marcha de las picotas hay que un general que estaba por allí muy preocupado por el protocolo pues le tiró a Castaño de las orejas y le dijo pero castaños os atrevéis a entrar en Madrid al frente de semejantes descamisados castaños sacando pecho va y se pone con ellos entrado en Bailén y era un poco más difícil súbete a la historia

Voz 2 30:44 filmando hacia Córdoba en la historia en ruta cruzamos el Guadalquivir sobre el puente de Alcolea un puente que cambió la historia de España durante seis años durante los últimos coletazos del reinado de el segunda la gente estaba bastante quemado la monarquía tenía tan mala fama que nadie daba un duro por ella un grupo de gente compacta y con poder se puso de acuerdo para llevar a cabo una revolución su brazo armado fueron el general Prim el general Serrano y el Almirante Topete que pusieron en marcha la gloriosa revolución el pueblo se echó a la calle al grito de

Voz 3 31:23 hola Isabel

Voz 2 31:25 hola a fondo hay Golfo la gloriosa Rhein para hablar pero el marqués de Nova Leach intentó salvar el trono de Isabel II organizó un ejército en Madrid hice fue Andalucía a encontrase con los rebeldes que se dirigían hacia la capital las tropas se cruzaron aquí en el puente de Alcolea a unos diez kilómetros de Córdoba Serrano se merendó anomalías en menos que canta un ruiseñor azulado el marqués no pudo salvar el trono y encima le pegaron un tiro en la barbilla para más recochineo el pueblo les sacó un ripio general no valen en Córdoba

Voz 30 31:58 no entrar en el puente de Alcolea le volaron

Voz 2 32:02 las Isabel que estaba de vacaciones en San Sebastian se marchó a Francia antes de salir el duque de Sesto intentó convencerla de que se quedase a dar la cara preguntándole si iba a renunciar al laurel de la gloria a lo que ella tan castizo y tan Borbón contexto

Voz 3 32:16 a Pepe la gloria para los niños muertos y el laurel para la victoria yo me voy

Voz 2 32:21 once a así Se puso punto final a la corte de los milagros de Isabel Segunda empezó el sexenio liberal revolucionario o democrático posiblemente los seis años más locos de la historia de España

Voz 31 32:38 hola soy Javier sabes divulgador de historia en Cartaya Azor Almanzor perdió el tambor así reza el dicho popular haciendo referencia a que en esta batalla ocurrida en tierras de Soria fue derrotado el azote de los reinos cristianos la realidad es que lo lanzó que sin ser de la familia de los Omella tuvo más poder que el propio Califa de Córdoba llegó a Barcelona e incluso Santiago de Compostela donde se llevó las campanas de la iglesia está Córdoba era en tiempos donde se repetía aquello de vinieron los palos que Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos Almanzor realmente nunca fue derrotado inmoló por unas fiebres en Medinaceli

Voz 32 33:15 a pocos años de su muerte el Califato de Córdoba caía hice fragmentada formando los llamados primeros reinos detalla

Voz 31 33:21 las Ícaro Azor si existió no hizo más una refriega pero nunca una batalla así que para mayor gloria de la cristiandad tuvo que inventarse una batalla donde los reinos cristianos derrotas en al azote de Dios su a la historia

Voz 33 33:39 en la historia en ruta llegamos a Córdoba Patrimonio de la Humanidad ciudad milenaria con historia para dar y tomar cuando los romanos fue capital de la Hispania ulterior con los musulmanes capital del califato de los Omeyas es la Córdoba de Séneca de Lucano de los Abderramán del primer vuelo de nas del escuadrón suicida de los Martínez de San Eulogio de la rebelión de Benja Sun del collar de la paloma de la poetisa igualada de la dictadura de Almanzor de Góngora de Julio Romero de Torres y sus mujeres morenas del escultor Mateo Inurria de Antonio Gala de la mezquita más famosa de Europa con esa catedral de la que según se cuenta dijo Carlos V

Voz 30 34:18 habéis construido aquí lo que cualquiera podría haber construido en cualquier parte y con ello ha destruido algo que era único en el mundo

Voz 34 34:28 hola soy Paz Padilla mira lo que te cuento sabes que se pocos tuve la Catedral de Córdoba que maravilla por favor y allí encontró un detalle que me dejó bueno muy sorprendida debajo de uno de los púlpitos del altar mayor hay un voy destripador no sé si la vivito bueno pues resulta que los cordobeses dicen que el pobre animal estaba ahí tirando de nunca robó cargando de piedra para la construcción de la catedral Ike el pobre reventó del esfuerzo para recordar siempre su sacrificio el obispo pidió que los culpa era la realidad en este caso no supera la ficción eso que los cordobeses ven como si fuera la tripa son en realidad nubes el buey o el toro representa San Lucas y si os fijáis bien también está el águila de San Juan en el pedestal del otro púlpito está representado el ángel de San Mateo León de San Marcos el culto puso a los cuatro evangelista bajo el púlpito para que soportaban el Evangelio si es que está todo muy bien pensado súbete a la historia

Voz 1827 35:30 ojalá tengamos espacio para hacer una ruta por Córdoba y contaros todas estas cositas pero por ahora nos tenemos que ir corriendo a Medina Azahara donde los espera nuestro

Voz 2 35:40 amigo Miguel Ángel Almodóvar un sabio al que le debo mucho hola la

Voz 35 35:45 pues yo tengo estaba Miguel Ángel pues muy bien

Voz 2 35:47 a esta rutita peina de oro donde

Voz 35 35:50 a ver cómo ha estado el pueblo y que tal vez Herrero estupendamente como saber si es la ruta está un poquito más lejos de Almodóvar Medina Azahara a dieciséis kilómetros Masó no a cinco ocho Sevilla dependiendo no ahí nacerá es una es una ciudad meramente extraordinaria sea definido a veces como el Versalles medieval es patrimonio cultural de la humanidad realmente es una ciudad que fue muy tarde porque la ciudad se destruye rápidamente curiosamente lo cual en este caso no da lugar a ninguna leyenda no queda memoria es una ciudad de extraordinaria quemando a construir Abderramán III probablemente todo indica que para ser califa según los Omeyas pues había que ser fundador de una gran ciudad la separa de Córdoba pero a una distancia accesible y conveniente sobre todo busca un terreno yo creo que lo más impresionante hilo que ahora se puede ver en Medina Azahara es es una situación extraordinaria terraza como digamos en tres niveles en cuyo máximo nivel estaría pues el palacio que parece que en una verdadera maravilla con techos de oro etcétera bueno demostrarle a todo el que llegar allí que el que mandaba era alguien realmente importante una las grandes historias de Medina Azahara

Voz 15 37:01 es la de Sancho el craso no es que eso

Voz 35 37:04 es un caso el craso verdaderamente curioso porque ese es un tipo que es destituido vamos quiero decir SL quita la corona por exceso de peso hacen yo creo que es la primera el primer y único caso no en la historia de la humanidad porque hay que ver el que llegó al

Voz 2 37:18 cáncer según nos cuentan por ejemplo

Voz 35 37:21 se puede construir una especie de ascensor para que pudiera bajar y tal no en fin señoras se quejaba de que no cumplía unos deberes tales cosas que parece que en el caso de Sancha el caso también ocurría pero en cualquier caso lo que él hace es recurrir a su abuela

Voz 15 37:37 vive ayuda o hizo huelga

Voz 35 37:39 la pide a su primo que era de Rahman III un parentesco total que es lo que hace pero en realidad lo que la operación bikini

Voz 2 37:47 me dice que podemos hacer yo sé que tú

Voz 35 37:50 es un médico extraordinario físico deseado de la época no judío entonces el hacéis encargo específico de que helada al azar rápidamente en fin en circulan distinta leyendas de que le atan la boca de que la gama sea como sea desde euro lo que hace este personaje es hacerle una dieta estricta de infusión Ésos a bueno practicamente sin comer y dice que llegó a perder ciento veinte kilos

Voz 32 38:19 en cuarenta días de todos

Voz 35 38:21 se quedó en nada entonces recupera el trono lógicamente porque se ponen a su servicio él a las tropas musulmanas que son las que toman Zamora la primavera del del novecientos cincuenta y nueve restauran a a esta a raíz a Sancho I como Rey el Rey que había uso

Voz 36 38:40 por Pau digamos un reino por la gordura

Voz 35 38:42 el anterior Ordoño IV huye a Alicia entonces Reino independiente Gabriela Ángeles que era eso un pozo

Voz 2 38:50 sabiduría nos quedaremos contiguo horas y horas pero ahora nos tenemos que ir a Montilla bien Ángel muchas gracias

Voz 35 38:55 había muchas gracias qué suerte que vino vino

Voz 37 38:58 no soy el doctor Daniel Sánchez cirujano del aparato digestivo especialista en cirugía de la obesidad el relato de Sancho el craso tiene probablemente gran parte de leyenda es muy improbable que a pesar de lo estricto de su llamémosle así dieta pudiera perder ciento veinte kilos en cuarenta días y menos llegar a caminar hasta cinco kilómetros diarios según dice la historia es lo que sí tenía razón su médico judío es en que la combinación de una dieta sana ejercicio regular que es la mejor manera de combatir la obesidad de todos modos que nadie intente probar que en su casa por su cuenta la dieta de Sancho el caso la cirugía es hoy día un tratamiento eficaz para el tratamiento de la obesidad mórbida pues logra resolver o mejorar las enfermedades asociadas ir en muchas otras ocasiones prevenir su aparición súbete a la Historia

Voz 32 39:41 soy Luis Álvarez productor teatral y me conocéis también porque sabéis que me gusta mucho contar historias os voy a hablar de los quinientos medievales que la Edad Media cuando un Rey era más fuerte que el vecino lo chantajea va como luego hizo la mafia italiana ofreciéndoles protección a cambio obviamente pagar un tributo es sólo empezó instaurar la Man porque se dio cuenta de que era mucho más productivo cobrar a los reinos cristianos que conquistarlos pero cuando se dio la vuelta a la tortilla los cristianos empezaron a cobrar las parias los tributos del Moro que se llama era mejor que darle a la reconquista las parias eran un verdadero chollo porque llegaban todos los años gracias a las playas los reinos cristianos pudieron meterse a saco a construir en modo románico y algunos reyes incluso las incluyen en su testamento algo como si dijese es bueno pues a mi hijo mayor le hubiera Har las parias del reino de taifas de Toledo

Voz 2 40:31 sí

Voz 32 40:31 y así pues mi hijo estará cobrando los impuestos de Toledo toda su vida como ya veis no siempre es como decía Jorge Manrique que cualquier tiempo pasado fue mejor yo diría que cualquier tiempo pasado será como el futuro así que súbete a la historia

Voz 7 40:48 pasamos por Montilla famosa por la calidad de sus vinos con denominación de origen

Voz 2 40:53 con un patrimonio histórico artístico que es para quedarse a vivir por la casa donde vivió y escribió parte de su obra el Inca Garcilaso de la Vega pero sobre todo es famosa porque aquí nació Gonzalo Fernández de Córdoba el Gran Capitán uno de los mejores generales de la historia nació de segundón en una familia noble su único futuro eran los hábitos o la espada como lo de alzacuellos pues no lo veía se decidió por el Ejército en la guerra de Granada de soldado raso ahí al mandó a matar moros dijo voy a tener que hacer algo se inventó una máquina de asedio utilizando puertas de madera los reyes dijeron te Gonzalo es un fenómeno Illa mandaron a negociar con Boabdil la entrega de Granada luego le mandaron a guerrear a Nápoles contra los franceses que andaban por allí haciéndose los suecos un día por ejemplo estaba nevando en Italia que mira Tucker raro pues él puso a sus tropas el debajo de unas telas blancas y le digo Hala marchando cuando los franceses se quisieron dar cuenta les tenían encima los vendaron en menos que canta un insigne amarillo el gran capitán acababa de inventar el camuflar otro la batalla de Cerdanyola hasta entonces la guerra se basaba en la fuerza brutal en la caballería pues el gran capitán plantó a los arca Bush ceros en primera línea Yala a esperar luego cuando la caballería francesa cargó la recibieron a pie con pólvora hípicas ya adiós muy buenas en poco más de una hora el gran capitán había inventado la guerra moderna cuando acabó con los franceses Le dejaron de virrey en Nápoles luego cuando murió la católica Isabel Fernando por envidia celos o torpeza le dijo Beck España que no me cuadra los números ISE volvió a hacerle las cuentas del Gran Capitán que dicen fueron casi cien mil ducados en picos y palas para enterrar a los muertos un millón en Frailes y pobres que rezaron por nuestra victoria cinco millones en guantes perfumadas para esconder el olor de los cadáveres de los enemigos en el campo de batalla cien millones por la paciencia que te vivo en rendir cuentas a un rey al que le regalado un reino

Voz 25 43:04 me

Voz 2 43:08 a ti ponemos rumbo a Sevilla que tenemos mucho que contar año ochocientos cuarenta y cuatro por la tarde los vikingo llegan a las costas de Al Andalus son más de ochenta naves y dos cuatro mil hombres que vienen descartados porque Ramiro I de Asturias les ha echado tortas de norte ellos a lo suyo la flota Beach en gallega Sanlúcar de Barrameda y remonta vivir con caras de hincar el diente a Sevilla cesa de las ciudades los hombres del norte no son precisamente Pitingo y sus amigotes en Coria del Río hacen paradita técnica para estirar las piernas y de paso asegurarse de que nadie de la voz de alarma en Sevilla a degollar Se ha dicho a todos los que viven en la ciudad unos días más tarde en Sevilla los vikingos saquean a placer siembran el pánico en la ciudad durante cuarenta días y cuarenta noches brutal Abderramán II al emir de Córdoba forman un ejército de emergencia para responder al ataque la batalla campal entablada tiene un resultado catastrófico para los vikingos otra vez les está los generales cordobeses vengan a los sevillanos a los vikingos supervivientes que no de capitán los entierran vivos con la cabeza al aire para que la caballería andalusí te para avisar a los sevillanos de que la pesadilla vikinga ha terminado decoran las palmeras de la ciudad con todas aquellas cabezas un espectáculo edificante no apto para todos los públicos un puñado de Pitingo supervivientes les pide asilo político en Carmona y Morón se convierten al Islam dedican hacer uno que que que enseguida será lo más famoso de la comarca el resto de los vikingos que han salvado el pellejo inasequibles al desaliento remontan el río Tinto y saquean varias poblaciones luego sale al mar porque Alba desaparecen a Lalo lleven su Gloria en la historia en ruta pasamos por la Casa de Contratación de Sevilla para contarte que América caerá un negocio redondo goloso lo tenía claro Vuestra Alteza no debe consentir que aquí para tenia da pie a ningún extranjero Isabel la Católica le hizo caso prohibió que nada ni nadie viajara a las Indias sin licencia real por eso se creó la Casa de Contratación del durante doscientos años el Sevilla se convirtió en la capital económica del mundo hasta que se llevaron la Casa de Contratación acabe

Voz 3 45:30 al olor de la Casa de Contratación llegaron a Sevilla mercaderes de toda Europa a falta de una lonja comercial los negocios se hacían alrededor de la Catedral el Cabildo se quejaba siempre de que los mercaderes se lo dejaban todo perdí Vito y claro encima no iban a misa hasta que un buen día en tiempos de Felipe II Juan de Herrera el arquitecto del Escorial diseño la Lonja de Sevilla hoy es el Archivo General de Indias que no hemos querido perdernos aquí puedes encontrar los cuarenta mil documentos oficiales que escribieron durante los cuatro siglos del imperio español

Voz 2 46:01 cuando Carlos Quinto vino a Sevilla para casarse con Isabel de Portugal se quedó y Cueto al descubrir que el Ayuntamiento de la ciudad más importante del mundo era un edificio Ambrosio que se caía a pedazos y ordenó construir el nuevo Ayuntamiento que es este que venimos a ver

Voz 3 46:17 Nos dirigimos ahora a la Catedral de Sevilla dicen que uno de sus promotores dijo pagamos un templo tal tan grande que no es que lo hubiera acabado nos tengan por locos y así hicieron la tercera iglesia más grande del mundo tardaron ciento dieciséis años dentro hay tres tumbas ilustres la de Fernando III El Santo Enrique conquistó Sevilla la de su hijo Alfonso X el Sabio

Voz 13 46:41 irá de Colón de propina la Giralda la cara

Voz 2 46:44 sí Sierpes los Machado La Macarena a la Torre del Oro la Maestranza Velázquez Triana Vicente Alexandre Bartolomé de las Casas el Alcázar el pescaíto frito Murillo lo geranio Joaquín Turina San Isidoro Ignacio Sánchez Mejías Don Juan Tenorio Los Naranjos María Coronel el Parque de María Luisa los Bécquer la feria en abril las sesenta cofradías de la Ana Santa de Sevilla casi una de verdad necesitas una excusa para venir a Sevilla en la historia en ruta pasamos de puntillas por el yacimiento románico de Itálica que se encuentra a las afueras de Santiponce a nueve kilómetros de Sevilla la fundó el sitio en el africano allá por el año doscientos seis antes de Cristo desde ayer para que sus veteranos se retiraran vamos que era una especie de Torrevieja de la Roma impere

Voz 3 47:30 en Itálica nacieron los emperadores Trajano y Adriano en una época en la que Hispania se puso de moda Trajano fue el primer emperador de origen hispano el emperador militar por excelencia quien llevó al imperio a su máxima expansión los amigotes le llamaron Optimus Prince el óptimo y así ha pasado a la historia luego adoptó Adriano dicen que este señor tenía un marcado acento hispano

Voz 2 47:54 tocaba la risas en el Senado luego superó

Voz 3 47:56 acento se hizo cultureta llegó a ser uno de los mejores emperadores de Roma con ellos iniciaba la dinastía de los Anthony chinos por cierto Rodrigo Caro escribió la famosa Oda a Itálica que hicieron famosa a los Gomaespuma

Voz 2 48:10 estos Fabio hizo honor que ves ahora campos de soledad mustio collado fueron un tiempo Itálica famosa

Voz 40 48:18 hola soy Jaime Moreno y soy muy fan de la ciudad romana de bailo Claudia en Tarifa Cádiz porque hace dos mil años vivía entre la industria de salazón del Garmin el derecho romano una salsa viscosa de fama internacional elaborada a base de despojos de pescado fermentado al sol y conservada en salazón una pasta asquerosa para los gustos de hoy pero que durante el Imperio Romano era imprescindible para dar gusto a los paladares más exigentes Marcial Un poeta latino de Calatayud decía que si huele su aliento pestilente eso no privó a los romanos de consumirlo en cantidades industriales con él adereza van carnes verduras frutas aceites vinos y a veces incluso el agua hoy gracias al análisis de los restos que se han encontrado en Belo Claudia se ha empezado a comercializar Karun de acuerdo con los gustos actuales Dios aseguró que es todo un manjar súbete a la historia

Voz 2 49:15 llegamos a los alrededores del río Guadalete veintiséis de julio año setecientos once los visigodos están divididos por un lado los bíceps fans del hijo del difunto Rey Ibiza que ha muerto en extrañas circunstancias por otro los Rodríguez los hooligans que han puesto de Rey a don Rodrigo los dos bandos están dispuestos a matarse por demostrar que su candidato tiene más derechos alto no no visigodo que el otro la historia hace lagunas en este punto pero se sabe que en mitad de esta guerra civil entre visigodos el general Tariq al mando de un ejército africano ha cruzado el estrecho de Gibraltar plantado en el río Guadalete para enfrentarse con las tropas de Don Rodrigo Si no está claro cómo ha llegado Tariq hasta que está mucho menos claro qué ocurre en esta batalla hay fuentes que dicen que en mitad de la pelea los citizens se cambian de bando cochinos traidores quise pasan al ejército de Tadic y otras fuentes dicen que son los que han llamado a Tariq para que ve la echarles una mano y que desde el principio lucha con él que es lo más lógico sea como sea las tropas de Tariq pasan por encima de las tropas de Don Rodrigo a los musulmanes les gusta lo que ven hice quedan llaman a la andaluza aquella antigua tierra de los vándalos es una especie de tierra prometida en quince años ocupan toda la Península Ibérica y todo empieza aquí en el setecientos once en algún lugar incierto a orillas del río Guadalete

Voz 32 50:41 el zurdo escritor Xavier español le debe al árabe un montón de palabras de uso militar alarido grito de guerra como el Santiago y cierra España almirante alférez Alcazaba Almudena al Atalaya que lo necesitan aspiración Lazaga otro par de reserva que sirva al ejército era alarde o revista de tropas el Alcaide jefe militar de un castillo la algarada una incursión en territorio enemigo Almenara una señal de fuego sobre una torre o adalid que muestra el camino todo esto nos demuestra que los árabes nos enseñaron el arte de la guerra eso sí la palabra guerra es de origen germánico súbete a la Historia

Voz 2 51:15 en la historia en ruta nos venimos a la Tacita de plata la ciudad de los dos madres los tres continentes y los cuatro milenios Cádiz la ciudad más antigua de occidente dicen que los inicios encontraron una ciudad milenaria la llamaron Gádir de aquí salió a mal para conquistar Italia los romano la llamaron Gales dicen que aquí lloró Julio César luego fue la Cádiz musulmana la Cádiz cristiana la del comercio con las Indias la que saqueó el pirata Drake la Cádiz de las Cortes Viva la Pepa la de la guasa carnavalera la del vino y el flamenco la de Manuel de Falla Illa Cádiz del siglo XXI que sigue vivito y coleando