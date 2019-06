Escucha las noticias de las 03:00 (23/06/2019)

las tres las dos en Canarias vox desautoriza líder de su partido en Andalucía Francisco Serrano después de que éste cuestionara con argumentos falsos el fallo del Tribunal Supremo contra los cinco violadores de la manada dice Serrano que es una sentencia dictada por la turba feministas supremacía hasta que es un torpedo directo contra la heterosexualidad Bosch ha intentado desvincularse de estas declaraciones diciendo que no representa la versión oficial del partido sino que habla a título personal al margen de los comentarios machistas Serrano también ha intentado cuestionar técnicamente la decisión del Supremo pero desde el alto Tribunal dicen que sus argumentos no tienen ningún fundamento jurídico Alberto Poch

así desde el Tribunal Supremo reconocen que hay que tener mucho cuidado condenar a una persona que previamente ha sido absuelta pero que en este caso se han cumplido todos los requisitos no como dice Francisco Serrano explican que se han respetado los hechos probados de la primera sentencia de la Audiencia de Navarra y que sea condenado por violación el delito por el que acusaba la Fiscalía y quince años de cárcel menos de lo que pedía la Fiscalía por lo que sea respetado el principio acusatorio es más incluso creen que tendrían que haber sido condenados a más años de cárcel pero que eso a estas alturas era imposible también aseguran estas fuentes que Serrano se equivoca porque en el caso de la manada nos ha revocado una absolución Se ha revocado una condena por otro delito Francisco Serrano es un viejo conocido de la sala que ha tramitado el caso drama nada en el Tribunal Supremo el presidente del tribunal Andrés Martínez Arrieta fue el ponente de la sentencia que confirmó su condena por prevaricación por saltarse el régimen de visitas de un niño quitándose la madre para que pudiera ir con el padre a una procesión

Voz 1

01:43

lo que viene es que esté esta persona es que los hechos probados son inalterables y que el Tribunal Supremo los ha valorado mal buenos pues en fin yo creo que no es exactamente así el Tribunal Supremo con unos mismos hechos ha llegado a la conclusión que se tienen que aplicar otro precepto penal han diferente en una apreciación que se puede respetar pero yo personalmente no la comparte y por supuesto no es porque sea creo es porque ha sido el Tribunal Supremo que vuelvo a insistir que el máximo órgano jurisdiccional