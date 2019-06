Escucha las noticias de las 04:00 (23/06/2019)

son las cuatro las tres en Canarias Donald Trump va a imponer nuevas sanciones a Irán este lunes dice el presidente de Estados Unidos que quiere hacer Irán grande de nuevo cumple pueden ser mejores amigos mientras continúa la tensión entre los dos países Tran dice que el ataque militar esta sobre la mesa e Irán que está preparado para responder María Gómez buenas no

Marta la opción militar dice que sigue teniendo la sobre la mesa Irán insiste en que no van a permitir ningún ataque en territorio algo que tendría según dicen consecuencias devastadoras mientras tanto Trump

gracias María todavía sobre Estados Unidos el líder de Corea del Norte Kim Jong Un ha confirmado hoy que ha recibido una carta de Trump sin dar mucha información hablado en contenido excelente hice que agradece el juicio político que desprende la carta asegura canalizará seriamente el contenido los dos países llevan años intentando también llegará a un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea aquí en España en Murcia ha registrado un terremoto de casi cuatro grados en los municipios de Lorca y Águilas no se han producido grandes daños ni tampoco heridos pero en Lorca han tenido que desalojar un teatro por precaución Diego José Mateos exalcalde del municipio

la ciudad de Lorca sufrió un terremoto devastador de cinco grados en dos mil once que dejó nueve muertos y más de trescientos heridos sobre formación de gobierno siguen las declaraciones de uno y otro lado sobre la investidura de Sánchez Laura mal

hay ciudadanos enrocan en el no con un argumento

do un tanto original el número dos de Albert Rivera en la Comunidad de Madrid César Zafra explica que el PSOE les pide a ellos abstenerse porque en realidad lo que quiere dice es pactar con Esquerra

nosotros dijimos que el señor Sánchez no iba a ser investido con nuestros votos y así va a ser porque al final el señor Sánchez lo que quieres usar nuestra escusa para no pactar con los independentistas cuando en realidad hemos visto que Navarra el momento que tiene oportunidad lo ha hecho

desde luego nosotros nos opondremos pero es que además no nos hagas tener iremos para favorecer que Pedro Sánchez sea presidente del Gobierno

el Ejecutivo aún no han fijado una fecha para intentar la investidura de Sánchez la portavoz Cela hablaba de que sea cuanto antes en julio pero de momento las negociaciones se siguen produciendo en la sombra

