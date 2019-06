Escucha las noticias de las 05:00 (23/06/2019)

será expulsado a todo el mundo lo sabe decía sin embargo la oposición suscitada por esta medida entre los demócratas ha hecho que Trump se replantee sus planes ciudades como Los Angeles Chicago ya buscaban formas de evitar su aplicación en la Cámara de Representantes su presidenta a la demócrata Nancy Pelosi había avisado de que las redadas inyecta en el terror entre la población por eso Tram detendrán las deportaciones ha dicho a través de su cuenta de Twitter con el objetivo de que demócratas y republicanos puedan alcanzar juntos una solución pero si no es así ha advertido las expulsiones comenzarán a hacerse efectivas

todavía sobre Estados Unidos The Washington Post cuesta cuenta hoy que Estados Unidos lanzó un ciberataque el jueves contra sistemas informáticos iraníes es el último movimiento en el episodio de tensión entre ambos países después del derribo del dron estadounidense según cuenta el diario los ataques contra varios sistemas informáticos de Irán que controlan por ejemplo misiles llevaban semanas planeados en Estambul hoy se celebra por segunda vez en cuatro meses elecciones municipales se celebraron en marzo las ganó la oposición y Erdogan las impugnó alegó fraude y la comisión electoral terminó anulando los resultados ahora se enfrenta a una posible segunda derrota el partido de Erdogan lleva veinticinco años gobernando la ciudad informa desde Turquía Lluís Miquel Hurtado

el candidato opositor cree miman Bauluz se impuso por un estrecho margen hace tres meses en unas elecciones municipales que permitieron a su formación socialdemócrata ganar las alcaldías de ciudades importantes pero en Estambul las denuncias de fraude del partido gobernante de Recep Tayyip Erdogan presionaron a la Junta Electoral que acabó cancelando la victoria y convocando de nuevo elecciones los comicios de este domingo son vistos como una segunda vuelta en la que islamistas y opositores se juegan algo más que una simple vara de mando xima Mocus repite su éxito la oposición gobernará en las dos principales ciudades turcas ya crema de la vía libre para desafiar la supremacía de Erdogan en el futuro el resultados espera que sea igualado si el treinta y uno de marzo pasado imán voló ganó al islamista en apenas trece mil votos este domingo no se esperan distancias mayores entre ambos los expertos aseguran que los factores que pueden condicionar el resultado son la abstención que tradicionalmente penaliza a los opositores la confianza en las promesas electorales de mejorar la economía y el voto kurdo favorable a la oposición pero tentado a mantener la neutralidad en Río

han ido hoy en plena recta final de las primarias Boris Johnson que suena como favorito para suceder a Theresa May como primer ministro se ha negado a contestar a las preguntas sobre el arte mercado que según cuenta The Gardian tuvo con su mujer la madrugada del viernes según el periódico británico los vecinos llamaron a la policía al oír cómo Johnson gritaba a su mujer en un debate en plena campaña el moderador le ha preguntado una y otra vez pero Johnsons ha negado a contestar José Luis García Íñiguez

plena recta final de las primarias para suceder a May cuando ya es un uno contra uno entre Boris Johnson y Jeremy Hunt el principal favorito en la carrera se ha visto salpicado por este incidente doméstico la policía tuvo que ir en la madrugada del viernes a casa de Johnson y su pareja por una fuerte discusión de la que los vecinos escucharon gritos portazos y ruidos la pareja del ex alcalde de Londres le gritó según un vecino aleja ate de mí así que el vecino decidió llamar a la policía que constató que ambos estaban a salvo descartó cualquier tipo de intervención Johnson participaba este sábado por la tarde en un cara a cara con Jan

ya eludía contestar a las preguntas sobre este altercado se limitaba a decir que no cree que los ciudadanos quieran escuchar nada sobre esto las primarias conservadoras de las que va a salir el nuevo líder del partido nuevo primer ministro británico terminan dentro de un mes el veintidós de julio

