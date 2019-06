Escucha las noticias de las 06:00 (23/06/2019)

buenos días para este domingo tendremos cielos soleados en prácticamente todo el territorio nacional excepto en algunas zonas del noroeste peninsular como León y toda Galicia y Asturias donde acompañarán chubascos jornada muy calurosa con alerta amarilla activada por altas temperaturas en algunas zonas de Aragón Navarra y la provincia de Lleida en Zaragoza es alcanzarán los treinta y ocho grados durante el día de hoy calor de verano también en el resto del país las bases las máximas alcanzarán los treinta y tres grados en Sevilla Madrid o Toledo temperaturas un poco más frescas en zonas de mediterránea como Valencia Barcelona Tarragona que no subirán más allá de los veintiocho grados

quitar está sobre la mesa desde Irán dicen que están preparados para un posible ataque pero que tendrá consecuencias devastadoras sigue por lo tanto la tensión entre los dos países después del derribo del dron estadounidense hoy además hemos conocido que trampa probó un ciberataque contra sistemas informáticos iraníes el jueves pasado contra ordenadores que controlan por ejemplo misiles lo cuentan hoy varios medios como el Washington Post aunque la Casa Blanca no lo ha confirmado todavía del exterior en Estambul Se celebran por segunda vez en cuatro meses elecciones municipales se celebrarán en marzo las ganó la oposición y el presidente del país Erdogan las impugnó alegó fraude y la comisión electoral terminó anulando los resultados y volviendo a convocar hoy a los votantes los resultados que son vistos como una lucha por el poder a nivel nacional Se espera que sean muy ajustados el partido islamista Erdogan lleva veinticinco años gobernando la ciudad aquí la Guardia Civil sigue investigando la muerte de una mujer en Tenerife como un posible caso de violencia de género los resultados de la autopsia se conocerán en los próximos días su marido ya está detenido en Radio Club Tenerife ardían Rodríguez

Voz 5

03:02

al dado al otro que expide el acto Shelly a Nancho inició hecho our Feel like fútbol quieren Notro Ayna o no tiende en de hecho