Voz 1434 00:03 qué tal buenos días tenemos veintidós grados ahora mismo en el centro de la capital hoy esperamos más calor con máximas que van a rozar los treinta y cinco grados y las familias de Blas de Lezo en la capital amanecen en el colegio donde han pasado la noche encerradas para exigir a la Consejería de Educación que mantengan el puesto al director del centro se han juntado unas ciento veinte personas entre padres y niños de entre cuatro y ocho años acabamos de hablar con José Ramón Tim es el portavoz de las FARC

Voz 3 00:30 hemos tenido que dormir en el suelo claro porque no no estábamos preparados para esto que a partir de las nueve de la noche no se cerramos hay pues pedimos comida para todos y nada la verdad es que los niños fueron tomando como una fiesta la verdad pues era pedimos pizzas a los niños y a todos después de cenar pues hicimos los talleres dimos una película ahí a dormir

Voz 1434 00:52 tienen previsto terminar el encierro a mediodía aunque las protestas continúan mañana mismo se van a reunir para preparar entre otras cosas una concentración frente a la Consejería

Voz 3 01:01 mañana seguramente haremos una asamblea de socios y haremos un poco propuestas a ver qué podemos hacer de momento estamos preparando pues una concentración en la sede de la Consejería y bueno pues vamos a que hacerlo

Voz 1434 01:17 la madrugada nos deja también un incendio en el Parque Tecnológico Tecno Alcalá en Alcalá de Henares se ha quemado por completo una nave de más de mil metros cuadrados David García es portavoz del uno uno dos

Voz 4 01:27 es una nave de unos mil doscientos metros cuadrados dedicada a la fabricación de vitamina y antioxidantes naturales Si estar viendo prácticamente al completo la cubierta colapsado también una de las fachadas once dotaciones de los Bomberos de la Comunidad de Madrid han evitado la propagación del fuego otras naves se encuentran trabajando en la extinción no hay heridos pero el suma un uno dos están preventivo

Voz 1434 01:54 ocho de la mañana hay cincuenta y dos minutos así a las nueve y media de la mañana comienza el comité regional del PSOE entre el nerviosismo de algunos dirigentes socialistas por saber si Ángel Gabilondo se va a quedar en la Asamblea o volver al Gobierno central en las últimas horas ha sonado como posible candidato a ser Defensor del Pueblo también se va a celebrar este comité regional entre algunas críticas de quienes creen que Pepu Hernández no fue la mejor elección para la capital Javier Bañuelos buenos días

Voz 0861 02:31 qué tal buenos días la cita es importante porque este Comité Regional es el máximo órgano entre congresos del Partido Socialista un cónclave que va a arrancar en sólo unos minutos a las nueve y media en la sede de UGT en el orden del día uno de los puntos más importantes es la decisión de ratificar o no la propuesta de nombrar a Pilar Llop ya José Cepeda senadores por designación autonómica los dos únicos puestos que tienen garantizados los socialistas al margen de estos nombramientos otro de los puntos Calvi antes será sin duda el informe del secretario general José Manuel Franco será en este punto donde no se descarta que surjan algunas voces críticas con el papel que ha jugado el partido al haber apostado por un candidato en la capital como Pepu Hernández en las filas socialistas también hay cierta intranquilidad ante la posibilidad de que Ángel Gabilondo acabe dejando Vallecas para cambiar de aires y aterrizar en el Consejo de Ministros de Pedro Sánchez en el Partido Socialista hay quienes creen que no será la única baja habrá más salidas nos dicen algunos también ven fuera de la Asamblea a José Manuel Rodríguez Uribes que según las fuentes consultadas no se ve demasiado cómodo en la oposición

Voz 1434 03:43 casi veinticuatro mil personas han participado este sábado en la mayor convocatoria de oposiciones a maestro de infantil primaria que se ha celebrado en diez años en la Comunidad de Madrid y el objetivo es cubrir las tres mil quinientas plazas que se ofrecen este año hay siete aspirantes por plazas las notas Se van a conocer en julio Ángeles recelo

Voz 5 04:00 en juego una plaza fija en la escuela pública madrileña Pilar lleva varios años intentándolo

Voz 6 04:06 me juego el trabajo densas te lo digo todo además yo me cambiaré de provincia algo en lo cual es también me ha llevado más tiempo porque en una comunidad no te vale la nota de otra comunidad con lo cual pues yo estoy empezando otra vez

Voz 5 04:18 algunos como María ya tienen experiencia en enseñanza pero prefieren la pública

Voz 7 04:22 he estado dos años y medio trabajando en un colegio concertado e ya Verge me gusta entonces quiero pasarme la pública porque

Voz 5 04:31 eso es en lo que creo algunos familiares han querido acompañar a los aspirantes en este día tan importante otros incluso más allá una de las opositoras ha tenido que tomarse unos minutos para darle de mamar a su bebé en una habitación habilitada para ello

Voz 1434 04:45 en la capital vecinos de La Guindalera aseguran que la nueva junta de distrito de Salamanca se ha comprometido a reunirse con ellos tras el cierre por sorpresa de la gasolinera un espacio vecinal que ha tenido que suspender todas las actividades programadas para este verano una de las excusas del Ayuntamiento para cerrarlo ha sido que eran necesarias obras de mantenimiento pero este sábado los vecinos han denunciado que estas obras tan urgentes eran pintar de blanco una pared Marta Alberca

Voz 8 05:09 el colectivo vecinal pide a la Junta de Distrito una reunión para entender el porqué de la suspensión de las actividades en este espacio municipal

Voz 1434 05:16 primero fue el cambio de las cerraduras y luego el comienzo del

Voz 8 05:18 las obras que han consistido en tapar humoral por el momento los vecinos siguen sin poder entrar en el interior del recinto Alba es portador del colectivo vecinal

Voz 9 05:26 cuando fuimos a recoger materiales personales que tenemos dentro del espacio no podíamos entrar en espacio entonces no hemos recibido ninguna ninguna constancia ni ninguna notificación oficial simplemente a través de los funcionarios que era habitual vetó les proporcionan el acceso nos han dicho que no podíamos entrar en ninguno de los espacios

Voz 8 05:48 la Junta ha comunicado a los vecinos por un email que se reunirá con ellos pero esta reunión todavía no tiene fecha

Voz 1434 05:53 el orgullo calienta motores antes del gran acto manifestación prevista para el seis de julio en la capital Se están celebrando otras manifestaciones en distintos puntos de la comunidad ayer por la tarde por ejemplo fue en Alcalá de Henares una reivindicación que se manifiesta de muy distintas maneras también a través del deporte en una semana se va a celebrar en Madrid Río la carrera por la diversidad la primera tras la marcha de Manuela Carmena esta vez con Almeida Ciudadanos y Vox a los mandos del Ayuntamiento de Madrid Javier Jiménez Bas

Voz 0887 06:22 cinco kilómetros de una carrera no competitiva hay por tanto abierta a todos los públicos Víctor Granados organizador considera el deporte como herramienta fundamental para la integración y la divulgación de valores

Voz 10 06:33 el cuarenta y tres por ciento las personas LGTB que tienen menos de dieciocho años han pensado en suicidarse según un informe de El Ministerio de Educación del año dos mil quince de ellos el diecisiete por ciento lo ha intentado y creemos que si eso pasa en las aulas y en los espacios educativos también pasan los espacios deportivos que tienen la misma función de formar y conformar persona

Voz 0887 06:54 Manuela Carmena había confirmado ya la asistencia la carrera del próximo sábado queda ahora por saber si su sucesor en la alcaldía al popular Almeida acudirá ahora a ella

Voz 0127 07:03 ya está en el Caixaforum la exposición sobre Olga a Koplowitz una de las grandes musas de Pablo Picasso fue su primera mujer una bailarina rusa la que pintó según fue evolucionando su relación del amor inicial al divorcio final se puede ver hasta el veintidós de septiembre Raquel García Holgado

Voz 1441 07:21 conoció a Picasso en mil novecientos diecisiete cuando era bailarina de los rusos convertido en su modelo y musa aquellos primeros años siempre aparecía triste y melancólica fue la vuelta al clasicismo de la artista como nos cuenta su nieto Bernard Ruiz Picasso

Voz 11 07:34 no está en la suma que vivía sueño de alguna manera pero al mismo momento así sí todo no sea donde Noé

Voz 1441 07:53 ya dulce Olga se convirtiera una imagen surrealista de forma de violenta su matrimonio había acabado después de que Picasso conocerá Maggie pegué es una joven de diecisiete años Se habla mucho caso

Voz 11 08:05 jugoso etcétera no Picasso siempre ha amado las personas con quién

Voz 1441 08:13 Elías se separaron en mil novecientos treinta y cinco la última vez que la pintó fue mirando su imagen en un espejo negro

