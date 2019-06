Las noticias de la Comunitat Valenciana, 08:50 (23/06/2019)

para luchar contra la economía sumergida no hace falta legislar de forma más restrictiva pero si hay que hacer cumplir la ley eso sí Sáez apuesta por un modelo progresivo que empiece por la advertencia para llegar a la sanción por si no se solventa esta forma se podrá conseguir aflorar estas actividades pero no destruirlas

Voz 7

05:07

sin ser concienciar ya sirve a los ojos de que son alguien no algo que tenía que tiene unos derechos son respeto y una libertad que en un mundo que consideramos especialista no se les está dando la esperanza nunca se pierde y menos cuando una causa justa cuando buscas una causa tan justa como es la liberación animal cuando es una opción política que no es una opción sino lo que pensamos debería ser la esperanza nunca se pierde pensamos que le ha llegado el momento decía Victor Hugo que no hay una idea más pues ya le ha llegado el momento