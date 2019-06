Las noticias de Asturias, 08:50 (23/06/2019)

qué tal buenos días es tiempo para la información de Asturias los socialistas propondrán a Marcelino Marcos para presidir la Junta General del Principado varios cientos de personas piden en Oviedo justicia para David Carradine y que los culpables no queden impunes cinco mil personas iniciaron ayer el proceso de oposición para setecientos ochenta y uno plazas de maestro los titulares de una jornada que amanece con diecisiete grados en Oviedo hoy en Avilés hay diecinueve en Gijón un día lluvioso por lo demás y una previsión de cielo nuboso lluvias y chubascos en la mitad oeste sin descartar que sean tormentosos o localmente fuertes precipitaciones probablemente que se extiendan con menor intensidad al final de la jornada al resto de la mitad este y temperaturas mínimas en aumento máximas en descenso en el extremo suroeste y centro con cambios ligeros en el resto viento flojo variable con viento del oeste de esta madrugada en el extremo oriental del litoral son las ocho y cincuenta y un minutos de la mañana

la el PSOE propondrá Marcelino Marcos linde con para la candidatura a la Presidencia de la Junta General del Principado que se constituye mañana la Comisión Ejecutiva autonómica de los socialistas asturianos ha tomado esta decisión tras analizar en la ronda de contacto todos con el resto de formaciones a excepción de Vox esta posibilidad de crear la mesa además también presentará candidatura a la vicepresidencia de la Cámara concretamente a Celia Fernández que fuera en su día presidenta de Cruz Roja Asimismo el PSOE renuncia a presentar candidatura a la secretaría ya apoyará la que haga Izquierda Unida aludiendo al la histórica relación dice un comunicado del PSOE de trabajo entre ambas organizaciones de este modo los veinte diputados socialistas botarán a la candidatura que presente IU de Asturias a una de esas dos secretarias de la Cámara también dada la pluralidad que abra esta legislatura en el Parlamento con siete formaciones representadas el PSOE propone la posibilidad al resto de organizaciones de ampliar la composición de la Mesa de la Junta de cinco a seis miembros una opción que ya valoraba como factible ayer Ignacio Prendes de Ciudadanos quien además cree que no se entendería que su formación no estuviera presente en la mesa

Voz 3

02:34

eh Ciudadanos es la tercera no se entendería bajo ningún concepto que por respeto más a lo que han emitido los asturianos en los unos no estuviese presente en la en la edad el de Parlamente a partir de ahí pues os no están abiertas pero vuelvo a decir respetando la pluralidad respetando los resultados electorales