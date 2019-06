Las noticias de Castilla y León, 08:50 (23/06/2019)

momento prefiere no hablar los críticos han iniciado una recogida de firmas en la plataforma change punto org RG para pedir que no se consume esta decisión del secretario provincial de Zamora Antonio Fernández de momento el a según han en Zamora que esa campaña está en marcha y que es injusto que se expulse al alcalde de toro vamos a conocer más detalles de esa campaña a través de las redes sociales nos lo cuenta Esther Martí

lo que tiene que ocurrir para que digamos si quiero es que somos capaces de transmitir también en la estructura aparte de en el programa que es ese gobierno conjunto con esa voz confunda he con esa capacidad capacidad de decisión conjunta eso es lo que tiene que ocurrir iré momento no

es una comunidad como la nuestra al contrario de ejemplos que ha pasado en Andalucía el cambio tenía que venir lo de la mano de ha sido lo ideal o en todo caso ven el socialismo pero no desde luego del PP esperanzada de que no se consuma en la misma tu cuente

entiendo que es bueno a las personas que están accediendo a los puesto son gente que apoyó a Silvia Clemente hice les está devolviendo aquel favor yo no estoy en esa lista creo que más que ganar no puedo hacer es yo creo que somos un partido lo que hemos apostado siempre por el talento y la meritocracia y creo que no es el mejor candidato sino que es el candidato al que se le había prometido supuesto Valle junto

cuando crees que las cosas no están llevando una deriva buena que para mí es el caso ahora tienes dos opciones uno abandonar el barco y otro quedarte en el barco para ver si conseguimos enderezar el rumbo yo ahora mismo estoy en esta segunda opción parece siempre tienen lo tiempo ahora mismo me gustaría pensar que es como hay mucha gente que piensa como yo podríamos en un momento determinar determinado retoman a que el proyecto que fue en su día en Ciudadanos

hay que ser valientes de verdad no sólo no sólo ha de postura Arnau esa esa posición sino de mostrarla con hechos y yo quiero seguir confiando de verdad que durante los días anteriores a la confirmación del Gobierno tenga la ocasión Luis Tudanca el Partido Socialista de poder sentarse con el señor erigía forzar ese cambio

se ha estrenado como concejales del PP en el Ayuntamiento de Valladolid pero los trabajadores de la Junta todavía se acuerdan de ellos para mal estamos hablando del que fuera consejero de Presidencia José Antonio de Santiago Juárez la viceconsejera de Función Pública ya ex también Marta López el sindicato de funcionarios Confederación de trabajo les acusa de urdir un plan para burlarse de la Justicia de los funcionarios cuando estaban en la Junta a pocos días de irse según este sindicato tanto uno como otro ahora concejales del PP Valladolid desvirtuada en el cumplimiento de una sentencia de ejecución forzosa que obligaba a la Junta convocar un nuevo concurso con más de mil quinientas plazas no ofertadas en un año dos mil catorce Miguel Álvarez es el coordinador del sector de funcionarios de la CGT en la Junta de Castilla y León

concurso se convocaba esta semana por mandato judicial pero sólo once plazas de las más de mil quinientas a que obligaban los tribunales con esta maniobra la Junta consigue no tumbar el concurso abierto y permanente al excluir del mismo solamente seis plazas según ha denunciado el sindicato CGT la historia de una mujer acusada de acudir a manifestaciones y condenada por lavar la sangre de las camisas de su marido fue fusilada en Palencia en septiembre del XXXVI junto al sonajero de su hijo han tenido que pasar ochenta y tres años para que sus descendientes puedan rendirle homenaje lo han hecho en el parque de la Villa de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Palencia Beatriz Álvarez nos lo cuenta la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica DP

anuncia ha rendido homenaje a la conocida como madre del sonajero en agosto de dos mil once un equipo de arqueólogos se topó en Palencia con un cero dentro de una fosa de la Guerra Civil era un juguete rosa y amarillo chillón con forma de flor estaba junto a un cadáver de una mujer rociado con cal viva el cadáver era el de Catalina Muñoz Arranz fusilada en septiembre del XXXVI cuando ella tenía treinta y siete años el sonajero pertenecía a su hijo Martín de tan sólo nueve meses los restos de Catalina se sumaron en dos mil once aunque no ha sido hasta hace unos meses cuando su familia ha conocido la historia que el periodista Antonio Domínguez del país investigó siguiendo la pista de juguete encontró a los descendientes vivos que esta palentina natural de Cevico de la Torre que dejó al morir cuatro hijos Martín el dueño del sonajero tiene hoy ochenta y tres años y Lucía otra de las hijas va a cumplir noventa y cinco Las hijas de Lucía Raquel José Félix CIA enseñaron a su madre la fotografía del sonajero ella lo reconoció al instante las nietas de Catalina aseguran que su madre que tenía once años cuando se quedó huérfana conserva muchos recuerdos dolorosos de aquella época