Las noticias de Aragón, 08:50 (23/06/2019)

Ana de varias celebraciones en Aragón para dar la bienvenida al verano una de las más multitudinarias la edición de la quebrantahuesos que junto a su hermana pequeña la trepa riscos reunieron a once mil quinientos ciclistas en Sabiñánigo en la jornada de ayer la más participada de su historia dos nombres Iván Saturday Claudia Galicia ganadores en sus categorías de la quebranta y otros dos Javier Izquierdo llana Leire ganaron la segunda prueba pero además de lo que mueve esta cita tenemos al fundadas en Calatayud coronación del emperador en Tarazona fiestas NGA en Zaragoza venimos de la Noche en Blanco mientras en política destacamos la decisión de Chunta de comenzar conversaciones para investir a Lambán formar gobierno dentro del acuerdo entre PSOE y PAR antes de ampliar todo esto el tiempo en un domingo con fuerte subida de temperaturas en la ribera del Ebro también en la Ibérica zaragozana en el sur de Huesca Bajo Aragón tendremos intervalos de nubes altas bochorno moderado en el valle del Ebro veinte grados en Zaragoza diecinueve en Huesca catorce en Teruel

del veintiocho al treinta de junio más info en Fardachón punto com Motorland dos mil diecinueve con la colaboración de la Cadena SER pero vamos a refrigerar el verano patrocina toldos Serrano

como el Pacto del Agua cuestiones como la unión de estaciones cuestiones como de la interconexión eléctrica además de cuestiones en las que no estamos de acuerdo hay cuestiones que faltan que sería necesario incorporar políticas de igualdad políticas el eje TBI de deuda histórica de derechos históricos medidas concretas para las cuencas mineras

Voz 6

02:57

ya se ha negociado para que el curso que viene en el mes de julio que viene pues allá otras plazas que saldrán de Secundaria de qué especialidades que no no salieron el año pasado Ivo no habrá otros acuerdos con los líderes sindicales pues para el ámbito meses sectorial para ampliar esta oferta de oposición