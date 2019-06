Escucha las noticias de las 10:00 (23/06/2019)

Voz 1315

lo cuentan hoy The Washington Post y The New York Times según sus fuentes trampa aprobó ese ciberataque el jueves el mismo día que canceló otro ataque contra Irán por ser desproporcionado la Casa Blanca no lo ha confirmado pero los diarios cuentan que fue un ciberataque contra sistemas informáticos iraníes contra sistemas que controlan por ejemplo lanzamisiles el objetivo era responder al derribo del drone estadounidense también al ataque de dos buques petroleros en el Golfo de Omán hace un par de semanas este es el último movimiento en el episodio de tensión entre Irán y Estados Unidos trampa además ha anunciado que impondrá nuevas sanciones contra Teherán este lunes dice el presidente de Estados Unidos que se acepta no tener armas nucleares Irán puede ser su mejor amigo en cualquier caso tran ya dicho que la opción del ataque militar sigue