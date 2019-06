Escucha las noticias de las 11:00 (23/06/2019)

son las once las diez en Canarias la candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso se ha referido hoy a la sentencia contra los cinco integrantes de la manada que recuerden han sido condenados por el Supremo a quince años de cárcel por violar a una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis Ayuso ha pedido no cuestionar las decisiones judiciales y ha valorado positivamente que Vox desautorizar a ayer a su líder en Andalucía Francisco Serrano después de que éste criticase la sentencia en sus redes sociales

Voz 2

00:33

me parece oportuna que su partido le haya desautorizado por esas opiniones que parece que son personales desde luego no se puede poner en tela de juicio la justicia española ir desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo de muchas pruebas y por tanto no hay nada más que decir tranquilizarme desde luego como mujer sin alguna situación me veo como esa chica