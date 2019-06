Jesús María García: "Una ley que se apruebe en el Parlamento de La Rioja se defiende en cualquier parte"

Voz 0125 00:00 Jesús María García presidente del Parlamento de La Rioja qué tal buenas tardes buenas tardes enhorabuena antes de nada bueno no sé si con el paso de las horas se le ha ido el vértigo que dijo de al jurar su cargo sentir de por la responsabilidad que asume al frente de la que calificó la institución más importante de La Rioja ya se ha pasado ese vértigo

Voz 1 00:19 bueno yo creo que con el paso de los de los días

Voz 2 00:22 así cuando se vayan asentando poco la responsabilidades y teniendo en cuenta que aunque ya llevaba ocho años en la Cámara es distintas responsabilidades inglés islas cuestiones que tiene que realizar un presidente a las que tiene que realizar otro diputado pues bueno creo que será una cuestión de días pero sí desde luego en la situación de vértigo es como cuando te asomes a

Voz 0125 00:41 o el paisaje no

Voz 2 00:43 a un precipicio miras hacia abajo Yves todo lo que hay de que es el momento de la toma de posesión y yo creo que es el momento ya está ya está superado

Voz 0125 00:50 bueno momento superado comienza ya una vez constituido el Parlamento el trabajo lo primero supongo presidente será iniciar la ronda de contactos con los candidatos a presidir la Comunidad Autónoma qué plazos se abren a partir de ahora

Voz 2 01:04 bueno en principio el plazo es todavía bastante extenso y yo por las por las informaciones que me llegan desde la persona que desde luego tiene todas las papeletas

Voz 0125 01:13 bueno hacer la consulta presidenta de esta comunidad

Voz 2 01:15 Concha Andreu pues no no no va a tardar mucho no se van a agotar los plazos ni mucho menos cualquier caso podríamos llegar perfectamente hasta mediados de junio

Voz 0125 01:23 Celemín por eso los para el plazo creo que se agota el veinticinco de julio pero usted cree que la primera semana de del mes de julio podría tener lugar el debate de investidura allí en el Parlamento

Voz 1 01:34 yo espero que sí porque desde luego que

Voz 2 01:36 Concha Andreu tiene muchas ganas de poder presentar su proyecto ante la cámara ante los diputados que representamos a la voluntad a la soberanía del pueblo riojano hizo estoy prácticamente seguro de que no va a agotar los plazos ni mucho menos por recordó

Voz 0125 01:52 ahora los oyentes creo que ese debate de investidura es en dos jornadas no

Voz 2 01:56 sí normalmente se suele suele sedientos pero bueno el la la lo que es la composición de ese pleno lo tendrá que decidir el propio Parlamento su mesa cuando nos reunamos para fijar fecha y demás

Voz 0125 02:10 yo hacer el orden del día CEIM otra cuestión cuando se va a conocer el nombre del senador autonómico

Voz 2 02:18 esto eso sí es es una cuestión que va con posterioridad se celebrará también un pleno en el cual pues incluirá ese ese punto en el orden del día como ya sabes pues uno de los diputados o diputadas de la Cámara será elegido por votación del resto de los integrantes de la Cámara como representante de el Parlamento de La Rioja en el Senado de España en estos momentos pues es senador autonómico es de Pedro Sanz Alonso y bueno para la próxima legislatura evidentemente sería otra persona puesto que he Pedro Sanz no está ya de de diputado en la Cámara el el la designación pues también pasé prevé no dando mucho

Voz 0125 02:58 estamos en este plazo en este tiempo deberá no verdad bueno pues ayer arrancó ya la décima legislatura himno en su primer discurso ya discurso como presidente del Parlamento usted quien dijo que se ponía a disposición de cualquier diputado para prestar ayuda Jesús Mari García no va a ser presidente de parte algo que ustedes de usted de su grupo en estos veinticuatro años siempre ha criticado al Partido Popular que han sido una presidencia de parte

Voz 2 03:27 efectivamente porque el presidente del Parlamento no es otra cosa que un diputado más que ha sido elegido por sus compañeros para presidir porque alguien tiene que presidir ir qué es lo que tiene que hacer una de sus funciones pues es intentar que la integridad de los de los diputados sea respetada cuando esté hablando de esa de del respeto a los diputados no me refiero a una integridad física evidentemente sino a una integridad moral no porque un diputado es alguien que está representando a los ciudadanos de La Rioja hay por lo tanto si un ciudadano de La Rioja de forma individual MEDE merece todo el respeto del mundo pues imaginémonos que el que está representando a sesenta mil pues también merece por lo menos ese o incluso más por lo tanto eh es una de las funciones de la presidencia del Parlamento eh pues el el que la integridad moral de los diputados se respete eso es lo que vine lo que venía a decir y por tanto eh cualquier problema que pueda surgir en en sus el ejercicio de sus funciones Un diputado pues aquí está esta presidencial y los servicios de la Cámara para ponerse a subir

Voz 0125 04:32 otra de sus apuestas fue lo dijo avanzar en la máxima beligerancia en la defensa de la legislación del Parlamento usted ha estado muchos años como diputado en la Cámara regional

Voz 2 04:44 por supuesto porque si lo dije es por un motivo muy concreto una ley que se apruebe en el Parlamento de La Rioja por mayoría absoluta como de aprobase las las leyes pues es una ley que es del Parlamento de La Rioja da igual quién la haya propuesto quién la haya votado a favor o en contra esa ley como ha sido aprobada por el Parlamento de La Rioja se defiende en cualquier parte no puede ser que porque un partido puede en este caso el partido que está en la mayoría de escaños de la Cámara que en esta ocasión es el partido socialista y su presidente que también en esta ocasión desde el Partido Socialista a vetar leyes que se puedan conformar salía adelante con el resto de los grupos hay que respetar la voluntad del Parlamento el Parlamento es una institución con independencia de los partidos que lo compongan y por tanto el presidente tiene que velar por esa institución y cuando una ley sale aprobada en el Parlamento se defiende en cualquier parte

Voz 0125 05:39 Inés se comprometió profesionalizar el Parlamento cómo se consigue

Voz 2 05:43 bueno yo no me comprometía profesional brisas

Voz 0125 05:45 porque él quería por lo menos quería un Parlamento profesional

Voz 2 05:48 de exactamente lo que yo hice es un alegato a la profesionalidad de los dictados una profesionalidad en el sentido de que tienen que estar dedicados en toda su disponibilidad a las cuestiones que para sí han sido elegidos que es a representa ahora al a la ciudadanía de La Rioja a sacar adelante las leyes a realizar todos los trabajos parlamentarios que son precisos y para los que está la institución para ello no se puede decir bueno pues esto aguas ratito su exitoso cuando me quede hueco no hay que tener un compromiso real para que ese compromiso sea real dieces pues eh tenemos un ejemplo muy claro en España hay diecisiete parlamentos autonómicos y el único que no tiene una dedicación exclusiva es el de la Rioja por lo tanto es una situación anormal en España yo creo que tenemos que a abundar en ese sentido

Voz 0125 06:37 no mala en el caso de de La Rioja también parece ser que en el acuerdo de gobierno que hay entre PSOE y Unidas Podemos está el modificar el reglamento de la Cámara con dos diputados para que ya sea grupo eso esa tramitación es rápida también de presidente

Voz 2 06:55 pues la verdad es que desconozco Si Si es rápida o no lo que pasa que en estas en esta serie de cuestiones para modificar el reglamento pues se necesita unas unas mayorías en la Cámara y lo que es en primer lugar necesarios que exista un acuerdo entre aquellos partidos que van a hacer posible esa mayoría por lo tanto Si un acuerdo entre el Partido Socialista y Unidas Podemos y quizás otros grupos que se puedan adherida al mismo pues posibilita una mayoría suficiente será una cuestión de seguir los trámites no pero no tendrá ninguna dificultad

Voz 0125 07:25 si usted ha visto en estos años que ha estado de diputado en el Parlamento que han sido muchos como decimos que la gente no acude Se habla mucho de que hay que acercar el Parlamento a las ciudadanos a ese ha planteado cómo se puede hacer para hacerlo atractivo a la institución para que la gente acuda

Voz 2 07:43 yo creo que el Parlamento en los últimos años sobre todo en los años de mayoría absoluta del Partido Popular fue una institución que se dejó muy apartada devaluada esta última legislatura la la novena hemos tenido sin embargo un resurgir de la actividad parlamentaria que ha venido dada por el hecho de que las mayorías absolutas desaparecieron entró nuevos partidos entre nuevos partidos la Cámara hubo un nuevo equilibrio y eso ha facilitado que el Parlamento se haya vuelto más dinámico yo creo que hay que abundar en esa en ese sentido en ese camino y acercar el Parlamento a la calle y que el Parlamento sea altavoz el Parlamento tiene muchas posibilidades muchos recursos para ser altavoz debes muchas causas por lo tanto no hay reivindicaciones sociales que son importantísimas que las está demandando la ciudadanía hay que el Parlamento dentro de sus competencias que no son desde luego las de Gobierno de La Rioja esto hay que dejarlo claro pero sí que puede ser una palanca o un altavoz de muchas cosas y eso es en el sentido en el que elige esas palabras ayer

Voz 0125 08:46 bueno estamos hablando con el presidente del Parlamento de La Rioja con Jesús María García y qué tipo o qué espera de esta legislatura será bronca no será ahí en el Parlamento

Voz 2 08:59 no será bronca porque la verdad es que quienes me conozcan saben que tengo bastante capacidad para el diálogo con independencia de que sea una persona que dice las cosas claras pues aquí hay veces que quién dice las cosas claras pues tiene así como Fama te duro no pero no creo que sea especialmente duro lo que pasa es que soy especialmente sincero y según lo que he visto en la composición de la Mesa de la de la del Parlamento con el señor Ceniceros la señora Begoña Rey la señora Henar Moreno y la señora Teresa viviendas yo creo que va a ser una mesa bastante dialogante y que vamos a poder llegar a acuerdos sin estridencias

Voz 0125 09:35 bueno pues Jesús Mari García suerte en esta nueva andadura gracias por atender la llamada de la Cadena Ser buenas tardes