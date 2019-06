Escucha las noticias de las 17:00 (23/06/2019)

el portavoz de la formación en el Parlamento andaluz dice que su critica estaba hecha a título personal dice que respeta las decisiones judiciales pero cree en la en cree que la sentencia se ha producido bajo presión mediática de grupos de poder que queden según Serrano imponer su criterio además ha dado una serie de argumentos jurídicos para criticar la sentencia del Supremo dice que agravar la pena al condenar a un absuelto en primera instancia va contra el principio de intermediación en la prueba y que por tanto hubiera sido necesario repetir el juicio añade también que reivindica el derecho a poder discrepar aún cuando no comulga dice con la dictadura de lo políticamente correcto

Voz 4

01:19

desde luego no se puede poner en tela de juicio la justicia española ir desde luego una sentencia que llega después de mucho trabajo de muchas pruebas y por tanto no hay nada más que decir tranquilizarme desde luego como mujer sin alguna situación me veo como esa chica