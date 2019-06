Escucha las noticias de las 23:00 (23/06/2019)

Voz 1 00:00 gente que que ese control a comparar pero que tiene en la cabeza al saltar al campo porque digan en megafonía nosotros se van a quedar no puede no puede ser bueno once de la noche dice en Canarias el Mallorca Juan el Mallorca equipo de Primera

Voz 1 01:20 centrales está los inversores están Sergio ahí ganándose el pan no que Bossi que que pone somos que vote Mallorca estaba estando más protagonistas para bueno está dentro de la celebración en el túnel de vestuarios está mirando para Chema para otro bueno están ahí estoy que no ha jugado definitivamente en el partido Antonio Rayo que es uno de los centrales Woody mil que está dentro de del vestuario está Manolo Reina ahora mismo el portero

Voz 3 01:46 bueno cómo te sientes Gezi impresionante no lo que está conseguido desde el inicio hasta el final remontando el partido que parecía muy muy complicado con equipos como el de la verdad que queda muy pichichi de acuerdo como te lo acusa de la eliminatoria pero este equipo no se rinde al voto durante todo el año venimos de segunda B pero ya hemos visto que son dos jugadores muy bueno que lo tiene muchísimo mérito vio el partido más emocionante de tu cara aquí con la verdad que sí sobre todo porque venimos sobre todo con la baja del equipo de Segunda B M pasado mucho momento complica hoy de la verdad que no lo merecemos para cara

Voz 1 02:23 Paz Vega y que además ha tenido una muy buena intervención en uno de los pocos remates que ha tenido el Deportivo de la Coruña ha hecho un remate de Quique y que las sacado prácticamente de ángulo muerto abajo

Voz 1 02:35 es el único momento de apuro Robert que que que que ha pasado el Mallorca porque de hecho el dos cero en la ida el golazo de Fede Cartabia el segundo que fue un poco fantasma ya fue algo raro pero bueno lo dicho por resumir Robert vamos a ver que qué proyecto también el Mallorca no

Voz 5 02:49 sí es importante yo creo que bueno deben invertir deben invertir bien porque al final no es lo mismo segunda que que primera tienes que firmar buenos jugadores pero pero yo creo que es es merecido no en Mallorca es un club histórico que ha hecho algo muy muy difícil de Segunda B a Primera visión y sobre todo por el partido de hoy yo creo que se superó merecido cabreo pies un habla

Salva Sevilla ahí está el centrocampista del Mallorca

Voz 3 03:19 la última particular pretemporada hay mucha tensión jugada mucho y bueno el deportiva también hace un gran equipo que nació mucho pero proclamo rodamos contra el partido en todo momento y que no tenemos mereció quién se acuerda uno ahora mismo te están reclamando muestra a mi familia a mi que el año pasado vino aquí para Segunda B con mucha ilusión tengo ya una edad pero pero mi cabeza decía que que quería jugar al fútbol hoy y mira el grupo ha acabado con una caída increíble vestuario enorme de los que consiguen cosa ahí es mirado plantado a jugar en Primera otra vez no tú que tienes tanta trayectoria de detrás sí la verdad que un sueño de los mejores años me lo voy a una en m dando a temporadas pero pero bueno hemos trabajado mucho hemos peleado mucho en que creo que es totalmente merecido veo pensativo cuesta creérselo momento de de mucha emoción como te digo hemos hecho un año increíble hemos sido un equipo recién ascendido con mucha mierda pero pero con un vestuario muy fuerte muy unido un grandísimo entrenador un grandísimo cuerpo técnico luego tenemos la difícil a no llevan volando en salas pequeñas José esperan a creer dice también ahora ellos a las familias a ver a su mujer a ver si Pe es que estás con ella lo que lo ocupen también cuando cuando las cosas no iban también cuando cuando no tenía otro manto complicado y también para gallo

Voz 1 04:59 para este jugador Mister Oltra por por cerrar tiene un mérito increíble con treinta y cinco años que maldice decide recalar en Segunda División B es verdad que en un histórico como es el Mallorca pero seguramente a buscar un retiro dorado no pues mira de segunda la segunda de segunda primera José Luis increíble yo es que creo que no

el partido baloncesto Marta termina la primera

Voz 1 05:56 es decir el partido baloncesto Marta termina la primera

Voz 8 05:59 bien de la selección española con victorias sesenta y siete sesenta y cinco mañana despedida oficial en el Consejo Superior de Deportes y viaja a Letonia el jueves debuta en Europa

Voz 1 06:07 es el momento Bruno no hay solución en el Francia Brasil del Mundial femenino

Voz 9 06:12 no estamos en la primera parte de la prórroga llevamos cuatro minutos atención porque se lesionado sea roto cristiana una de las mejores delanteras de todo el torneo está jugando un campeonato impresionante está rota no puede ni andar ni en irse caminando lesionada Francia un obras

Voz 1 06:27 el uno se acaba la cosa hay ganó Colombia Paraguay no

y el que esto para que hola hola qué tal muy buena que saldan iba más pendientes de los protagonistas evidentemente del siguiente tramo de Carrusel Deportivo a partir de las once y media pero al margen del fútbol cosas más importantes que vamos a resumir ahora mismo

Voz 1 06:38 cerramos arriban somos pues hay que te

Voz 1269 06:40 es empieza a marchar al terreno de juego pero claro no se nota prácticamente nada porque había tanta que sigue sin verse todavía el TP desde la cabina de la Cadena SER pero la gente empieza a abandonar se empieza a llegar a Puente de las tortugas ya está de camino a nuestro compañero Pedro Morla y ahora en sala de prensa en zona mixta escucharemos a los protagonistas

Voz 1 06:57 ahora bueno la enhorabuena el Real Mallorca que es equipo de Primera División seguimos en carro se

Voz 21 09:06 y el que esto para que hola hola qué tal muy buena que saldan iba más pendientes de los protagonistas evidentemente del siguiente tramo de Carrusel Deportivo a partir de las once y media pero al margen del fútbol cosas más importantes que vamos a resumir ahora mismo

Voz 1827 09:16 si la noticia de esta tarde nos lleva hasta Turquía El partido del presidente Erdogan ha perdido las elecciones a la alcaldía de Estambul elecciones locales sí pero en el principal foco económico y turístico del país consideradas también como una especie de plebiscito sobre la gestión del presidente Erdogan Se jugaba aquí en estas elecciones su capital político y lo ha perdido por segunda vez porque ya perdió los comicios de hace tres meses los impugnó hasta forzar la repetición electoral de hoy en Estambul está Luis Miguel Hurtado

Voz 0622 09:45 si hace tres meses las urnas estampitas indicaron a Erdogan que su capital político se agotaba este domingo le dieron un varapalo el candidato opositor ha ganado la alcaldía de Estambul por nueve puntos de diferencia con su rival el candidato del Gobierno Ben Ali Yildirim cree que ha acabado

Voz 1827 10:00 a un cuarto de siglo de gobiernos islamistas en la capital

Voz 0622 10:02 comercial turca la mano derecha del presidente Erdogan ha salido rápidamente a reconocer su derrota y felicitar al vencedor a cuyo servicio se ha puesto poco después íbamos ha comparecido ante sus seguidores

Voz 22 10:12 bueno a los tres millones dieciséis millones de vecinos de Estambul han renovado su confianza en la democracia la justicia

Voz 0622 10:21 lo ha instado al presidente turco a trabajar juntos para mejorar Estambul priorizando temas como el transporte y la ola de refugiados su contertulio puede convertirse pronto en su rival el golpe asestado al partido gobernante AKP puede ser el acicate para que y más Erdogan en las elecciones presidenciales de dos mil veintitrés el partido del presidente ha sufrido su

Voz 1276 10:39 mayor debacle en sus diecisiete años de vida

Voz 1827 10:42 esto en Turquía hay en Nueva York hay convocada este lunes una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para hablar de la crisis diplomática entre Estados Unidos e Irán los episodios de tensión entramos países se han repetido desde que el jueves el régimen de Teherán derribará un dron norteamericano ese mismo día y esto lo hemos sabido hoy mismo la Casa Blanca o ordenó un ataque informático Laura Marcos contra los sistemas de control de los misiles

Voz 1276 11:05 Danis si esa operación llevaba semanas preparándose dejó inservibles los ordenadores de los lanzamientos de Teherán el New York Times cuenta a esta hora que estos ciberataques en la sombra son la opción por la que estaría decantándose la Casa Blanca para debilitar al régimen iraní evitando una guerra abierta pero el último capítulo de esta escalada que tiene mucho de retórica lo hemos escuchado esta tarde en una entrevista de Trump en la NBC

Voz 23 11:29 lo que infunde el revés Europe o Duero INVI fuga

Voz 1276 11:34 en la que asegura a la vez que no está buscando la guerra pero que si la hay será una destrucción nunca antes vista todo apenas dos días después de que la Casa Blanca frena se en el último momento una operación militar contra aviones barcos iraníes porque habría causado ciento cincuenta muertos privadas

Voz 1827 11:53 sí

Voz 1276 11:57 el secretario general de Naciones Unidas ha pedido a las partes que mantengan los nervios de acero según Guterres es fundamental para evitar cualquier escalada de tensión en el Golfo Pérsico ya esa mediación internacional apela precisamente el presidente iraní Rohaní que critica el intervencionismo de Washington que también sus sanciones

Voz 10 12:18 sí

Voz 1276 12:20 canciones que por cierto se van a incrementar mañana tal y como confirmaba el secretario de Estado Mike Pompeo antes de volar hacia Arabia Saudí país con el que Trump quiere construir una coalición ante Irán estamos dispuestos a negociar sin ninguna condición previa concluía

Voz 1827 12:33 gracias Laura aquí en España el presidente del Gobierno en funciones pide respeto y ejemplaridad ante los insultos machistas del portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia la ministra de Justicia Juan José el arte que se llama así decía literalmente en referencia a la ministra que de una P sólo puedes esperar imputadas el machismo el insulto dice Pedro Sánchez no deben tener cabida en la política la fiscalía lo está investigando por si hay delito en estas declaraciones Alberto Pozas

Voz 0055 13:00 la fiscalía explica en un comunicado que todavía está estudiando es escrito en Facebook para ver si puede ser llevado ante la justicia por la vía penal es decir si se querellan por un delito de injurias contra el portavoz de la formación ultraderechista en la Asamblea de la Región de Murcia Juan José arte escribía en Facebook que la ministra en funciones Dolores Delgado es una tipa raca después escribía también que de una puta sólo se pueden esperar reputadas sustituyendo algunas letras por asterisco luego matizaba diciendo que ese último insulto no iba dirigido contra Dolores Delgado la Fiscalía analiza si estos comentarios pueden ser un delito y también donde habría que denunciar en todo caso al portavoz de Vox de momento la dirección de Vox no ha desautorizado

Voz 1827 13:36 el arte como sí hizo ayer con el líder del partido en Andalucía Francisco Serrano calificó la sentencia contra los cinco violadores de la manada como un torpedo contra la heterosexualidad dictada por la turba feminista lo hizo en redes sociales

Voz 24 13:49 es hoy ha borrado este mensaje emitido

Voz 1827 13:51 comunicado en el que vuelve a utilizar falsedades como si fueran argumentos jurídicos para tratar de desmontar técnicamente la sentencia desde el Partido Socialista de Andalucía le piden al Partido Popular y a Ciudadanos que condenen públicamente estas palabras de su socio parlamentar

Voz 1539 14:05 dijo que Moreno Bonilla condene como presidente de la Junta de Andalucía esa repugnante declaraciones y afirmaciones de Francisco Serrano igualmente exigimos a Juan Marín como vicepresidente de la Junta de Andalucía que repruebe que condene esa repugnante exhibición de machismo de misoginia

Voz 1827 14:26 el Partido Popular madrileño sí que respondía Isabel Díaz Ayuso

Voz 25 14:28 desde luego no se puede poner en tela de juicio a la justicia española ir desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo de muchas pruebas y por tanto no hay nada más que decir tranquilizarme desde luego como mujer sin alguna situación me veo como esa chica

Voz 1827 14:45 sobre las negociaciones para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso ha dicho también que espera retomar las negociaciones con Vox en esta próxima semana tiene de plazo hasta el día once de julio el motor económico de España asegura no puede quedarse paralizado a la espera de pactos Mientras tanto ciudadanos se instala de forma definitiva en el delirio argumenta Thibault según Inés Arrimadas ellos no van a permitir la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno pero al mismo tiempo critican que si no votan ellos Sánchez necesitará la abstención de Esquerra

Voz 26 15:16 pero nadie se da cuenta de que lo que se vio en Navarra era el preludio del Gobierno a nivel nacional con nacionalistas populistas

Voz 1827 15:24 fuera de España doscientas cincuenta mil personas han manifestado hoy en Praga para exigir la dimisión de su primer ministro acusado de un fraude en unas subvenciones de daban la Unión Europea es la mayor protesta en este país desde la caída del comunismo en el año mil novecientos ochenta nueve en Etiopía ha fracasado un intento de golpe de Estado pero un grupo de soldados disidentes ha matado a tiros al máximo responsable del Ejército y al presidente de una región al norte de ese país desde Costa de Marfil será repatriado mañana o pasado hasta España el cadáver de una mujer de Barcelona que han muerto allí en un accidente de autobús Sir Valdés buenas noches

Voz 24 16:06 buenas noches además de la fallecida Teresa Cardona en la excursión viajaban otras dos monitoras y veintisiete jóvenes de las que diez han resultado heridas nueve de ellas con contusiones leves y una última con heridas de mayor profundidad sin que su vida corra peligro los familiares de Cardona ya se han desplazado al país y al personal diplomático también ha trasladado a la zona del suceso para ayudar a las víctimas El siniestro se produjo cuando se desplazaban entre la principal ciudad del país y su capital donde tenían pensado desarrollar un campo de trabajo solidario en el que iba a pintar el pabellón de una escuela y a participar en cursos de idiomas durante las dos próximas semanas

Voz 1827 16:52 este domingo nos deja más noticias la primera nos lleva hasta la provincia de Valencia allí la Guardia Civil ha detenido en el municipio de Cullera a cinco hombres por un supuesto ataque sexual a una mujer Radio Valencia Manuel Gil

Voz 28 17:04 los hechos se produjeron el pasado quince de junio en una playa naturista de esta localidad cuando la víctima se dirigió al aparcamiento un grupo de cinco hombres de edades comprendidas entre los cuarenta y cinco y los cincuenta años empezó supuestamente increpar la con frases vejatorias de tipo sexual y le realizó tocamientos cuando la mujer buscó apoyo en una pareja que había en la zona estos cinco hombres subieron a un coche con el que intentarán arrollar la los cinco individuos han sido ya detenidos para su puesta a disposición judicial cuatro de ellos tienen antecedentes policiales según la Guardia Civil

Voz 1827 17:34 esto en Valencia en Málaga se ha detenido también a otro hombre un británico por acosar a una chica en redes sociales ser Málaga Nieves Egea

Voz 0738 17:41 el detenido con cuarenta y seis años de origen británico pero residente en Canadá llegó a enviarle dos mensajes diarios de media a la joven de Marbella a través de una red social era mensajes obscenos de un alto contenido sexual el acoso a través de Internet comenzó en diciembre la joven bloqueo varias veces el perfil del acosador pero éste siguió a través de nuevos perfiles y aunque detenido vivía en Canada como decimos aprovechaba sus vacaciones en la provincia de Málaga para incrementar el número de mensajes a la víctima generando le un importante estado de ansiedad según la policía la joven lo denunció hace unos días tras las pesquisas policiales se localizó y arrestó al investigado en un hostal de las fiestas de San Juan

Voz 1827 18:18 se han suspendido esta noche en Telde en la isla de Gran Canaria tras un dramático suceso que hemos conocido esta mañana hay que tuvo lugar ayer la muerte de un niño de ocho años atragantado con un perrito caliente Ser Las Palmas Mackay

Voz 1694 18:31 los padres encontraban con el pequeño de ocho años en una zona de atracciones de Telde en Gran Canaria con motivo de la fiesta de San Juan cuando tuvo lugar el suceso fuentes cercanas a la investigación policial apuntan que al menos habría atragantado la pasada medianoche cuando comía un perrito caliente en un chiringuito los efectivos sanitarios que se trasladaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida el Ayuntamiento ha decretado dos días de luto oficial lector Flores es su alcalde

Voz 29 18:52 el éxito Coixet este anoche de madrugada un poco asimilando la noticia poco a poco su tendemos todos los actos lúdicos deportivos culturales de la fiesta en honor está jugando cita que nuestros Copa atroz

Voz 1694 19:05 aunque la investigación permanece abierta la principal hipótesis que se baraja es que se trata de un accidente

Voz 1827 19:10 desarticuladas dos organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas hay dieciséis personas detenidas más de mil kilos y kilos de cocaína incautados Gema Méndez es la portavoz de la Policía Nacional