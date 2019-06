Escucha las noticias de las 02:00 (24/06/2019)

en sólo unas horas Estados Unidos anunciará nuevas sanciones contra Irán que promete poner en marcha de forma inminente es el nuevo capítulo en la crisis diplomática entre los dos países iniciada este jueves después de que Teherán derribase un dron norteamericano paralelamente a las sanciones hoy lunes está convocada una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar el tema mientras este domingo Tran dice que su intención no es comenzar una guerra y su secretario de Estado anuncia una gira por Arabia Saudí Emiratos Árabes Andrea Villoria buenas noches buenas noches el vicepresidente ha confirmado este domingo esas nuevas sanciones

a Teherán aunque no ha especificado en qué consistirán tampoco las aclara las aclaraba hace unas horas Mike Pompeo antes de volar hacia la vía saudí

Voz 4

02:06

dice el secretario de Estado que están dispuestos a negociar sin condiciones con Irán pero el presidente Trump no rebaja la tensión