Escucha las noticias de las 03:00 (24/06/2019)

Voz 0806

00:21

pero la Ejecutiva socialista se reúne por la tarde en un momento en el que el pulso se mantiene en Ferraz hay quien dice que estos días de mensajes cruzados han sido de guerra fría en las negociaciones lo cierto es que los argumentos que esgrimen para negarse a que haya ministros morados nos aseguran distintas fuentes socialistas que tienen difícil retroceso coinciden en la cúpula del Gobierno hoy de la dirección federal en alegar por ejemplo que hay mucha distancia política en las posiciones sobre Cataluña no puede haber dos gobiernos eso asegura un miembro de la dirección federal y también sostienen que no suman mayoría absoluta PSOE y Podemos que los morados provocan el rechazo de grupos que serán necesarios para sacar cosas adelante durante la legislatura así que la incertidumbre es mucha en las filas del PSOE en principio en Ferraz aseguran que no está previsto que la Ejecutiva hoy ponga fecha a la investidura y cada vez son menos los que apuestan porque se vaya a votar en la primera quincena de julio como tenían previsto