buenos días lunes veinticuatro de junio comenzamos semana pendientes del tiempo entrenado ya en verano se espera calor en estos días pero hoy al arranque de esta semana todavía las temperaturas no serán excesiva se van a registrar cielos nubosos intervalos de nubes medias y altas incluso sin descartar algún chubasco disperso en la región las temperaturas hoy mínimas suben las máximas bajan los temores

el mayoría absoluta no significa que no hablamos todos los días a un ejercicio extraordinario de de diálogo de búsqueda de acuerdo

Voz 1

01:25

en esta primera parte será mañana martes cuando tengan lugar las réplicas e intervenciones de los grupos parlamentarios y la votación de los mismos sobre el voto que los partidos darán tras el debate no se sabe aún cuál será el sentido de los dos grupos de las formaciones políticas desde el Grupo Parlamentario Popular José Antonio Monago asegura que su formación no va a apoyar a Barack pero no ha desvelado si se abstendrá aussie votará en contra desde Ciudadanos Cayetano Polo ha indicado que su grupo espera del discurso propuestas y compromisos para crear empleo y que convenzan al resto de diputados decidieran por tanto el sentido del voto tras escuchar a Fernández Vara