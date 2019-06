Las noticias de Aragón, 06:50 (24/06/2019)

Voz 1 00:00 hoy por hoy Aragón

Voz 1012 00:06 hola qué tal muy buenos días no se trata de asustar pero la semana que vamos a vivir en Aragón será sofocante hay zonas donde las mínimas no va a bajar de los diecinueve y los veinte grados y las máximas en algunos puntos rondarán los cuarenta y tres y los cuarenta y cuatro grados el viernes y el sábado y en este comienzo del verano preocupa el personal disponible en algunos centros de salud sobre todo en el medio rural también ser una semana en la que el PSOE y el PAR negociarán con Podemos y con Chunta a la investidura de Javier Lambán como presidente Dragón ese aspecto parece más fácil será más complicado buscar el encaje de estos partidos de izquierda en el futuro gobierno en cuanto al tiempo como decimos temperaturas máximas significativamente altas en Zaragoza sur de Huesca Bajo Aragón David Marqueta buenos días buenos días mientras en el Valle del Ebro esas máximas van a bajar cielo con intervalos de nubes y soplará bochorno ahora en Zaragoza veintidós grados XXI el Huesca catorce en Teruel Pilar que tarda en la tienda te veo muy contenta

Voz 1012 01:22 el verano lleva algunos centros de salud aragoneses al límite en las vacaciones de los médicos y enfermeras y el aumento de la población en las zonas rurales se suman a las bajas ya en las plazas vacantes el Colegio de enfermedad de Teruel por ejemplo advierte que esta situación obligará a reducir el número de consultas trata de un problema que se repite cada año aunque los sindicatos médicos dicen que en esta ocasión se complica más debido a la coincidencia con la asignación de las plazas de médico de atención primaria y continuada el director provincial de Salud José Ignacio Esquire afirma que la situación empezará a solucionarse a partir del miércoles

Voz 4 01:50 porque es el día que los médicos de familia y los pediatras de primaria van banal ese destino entonces ya no será padre este verano evidentemente sino que tendremos pues para finales de verano estas la situación un poco mejor dicho de todo tendremos una foto fija de cómo queda la situación hasta entonces pues los Reme de haremos como todos los años haciendo se dan pie desde unos a otros compañeros

Voz 1012 02:15 de momento en en el centro de salud de Mas de las Matas en el Bajo Aragón todavía no saben cómo cubrirán las vacaciones del personal ni con tres compañeros de otros centros consiguen asegurar la atención sanitaria durante todas las vacaciones Pilar Borrás ex médico de atención primaria del centro de salud de Mas de las Matas

Voz 5 02:29 no se puede llegar a cubrir todos los días de vacaciones y días festivos que tenemos los insulares de de los centros de salud he tenemos que buscar a gente externa al sector porque bueno no llegaríamos a disputar los días de vacaciones que tenemos

Voz 1012 02:47 ING a las vacaciones y la imposibilidad de conseguir sustitutos ha obligado a tomar una difícil decisión cerrar un día a la semana los consultorios de los pueblos de colonización Raquel LLeras coordinadora del centro de salud

Voz 6 02:57 vamos a ser muchos menos profesionales trabajando con lo cual vamos a intentar coordinarnos se cerrarán las consultas locales de pueblos vamos a intentar que sean los menos días posibles pero al menos una vez a la semana la consulta se dejará de pasas

Voz 1012 03:11 entre la sanidad la educación a partir de las ocho y media de esta mañana los investigadores en formación de la Universidad de Zaragoza se concentrarán a las puertas del Paraninfo para exigir que el Consejo de Gobierno del campus público apruebe la subida salarial de quinientos euros mensuales que contempla el nuevo Estatuto del Personal Investigador en Formación trescientos veintiun jóvenes investigadores están pendientes de la reunión del Gobierno de la universidad donde debe aprobarse la subida salarial para un colectivo mileurista Sergio García portavoz

Voz 7 03:36 personas que ha acabado de Master seguro que tiene como unos dos tres años después de acabar el grado para ver más o menos a estas becas por lo tanto rondamos todos entre los veinticinco o treinta años es somos somos personas jóvenes

Voz 1012 03:54 sin dejar el ámbito de la formación más de la mitad de los empresarios aragoneses tienen problemas para encontrar perfiles profesionales para cubrir puestos de trabajo lo dice un informe de la Fundación AXA su presidentes Josep Alfonso nada

Voz 8 04:05 con el sesenta y tres por ciento de los empresarios tenían auténticas dificultades para cubrir sus puestos de trabajo vacantes orientados en carreras tecnológicas pero especialmente en formación profesional

Voz 1012 04:18 ante este problema la FP Dual se configura como la gran solución para formar a futuros empleados esta FP permite que el alumno se forme en el centro de trabajo este sistema aporta beneficio también al empresario que logra encontrar el perfil del trabajador que busca Ángel Lorenzo ex director de la empresa a Mestre Tamarite La principal

Voz 9 04:34 tal ventaja es tener personal cualificado la verdad que hoy en día un mal que tenemos nosotros y todas las empresas la zona es encontrar una política es la es la única vía que tenemos es la realmente la FP Dual la única vía que tienen las empresas para puesto Paco para conseguir gente que tenga oficios sí sí cincuenta y cinco minutos

Voz 1012 06:01 comienza una semana que puede ser decisiva para Javier La Masia era elegido presidente de Aragón el PSOE negociará con los partidos de izquierda para asegurar la investidura de Lambán Ilha gobernabilidad de esta comunidad este pasado fin de semana el comité nacional de Chunta se mostró abierto a apoyar la reelección del Ambani para estar en el futuro gobierno de Aragón pero José Luis Soro reconocía que hay diferencias con el acuerdo PSOE PAR que hay que salvar

Voz 14 06:21 como el Pacto del Agua a cuestiones como la unión de estaciones cuestiones como de la interconexión eléctrica además de cuestiones en las que no estamos de acuerdo hay cuestiones que falta que sería necesario incorporar políticas de igualdad políticas el eje TBI de deuda histórica de de derechos históricos medidas concretas para las cuencas

Voz 1012 06:40 mineras secretario de Organización del PSOE aragonés Darío Villagrasa recordó que el documento pactado con el PAR es un punto de partida se puede modificar pero también añadía lo siguiente

Voz 1947 06:49 pero hay aspectos de que sería del todo egoísta si nosotros el documento lo dejáramos ya al cien por cien sin que los demás pudieran opinar aportar sumar sí que algunas cuestiones absolutamente vertebradora para Aragón en las cuales no vamos a renunciar

Voz 1012 07:06 desde Podemos Equo descartan unas próximas elecciones y señalan que apoyarán un gobierno de izquierdas pero no a cambio de nada como decía Nacho Escartín

Voz 15 07:12 no va a haber un trágala de Podemos para apoyar una investidura o un gobierno pero todos un pack es decir lo que tampoco vamos a ser pardillos regalarle Al Anbar una investidura y luego ya hablaremos de otras cosas no les vamos a dejar que se vaya con la caja del Tesoro hasta que no sea presidente Aragón hay que negociar hay que hablar y hay que dialogar en el sentido en otro reivindicamos nuestros cinco diputados

Voz 1012 07:32 terminamos con la polémica surgida la elección de la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón el juez José María Macías se abstuvo en la votación tras ser acusado por la asociación judicial Francisco de Vitoria de ver dado un trato discriminatorio a una de las aspirantes la asociación judicial denunció que el juez Macías criticó la magistrada por hace referencia no sólo a sus méritos profesionales sino al hecho de ser mujer para presidir la Sala de lo Social este es un fragmento de sus críticas hacia la aspirante

Voz 16 07:57 me gustaría saber exactamente porque ha insistido este en remarcar el sexo esos compañeros y me explico su indicación me parece poco sutil en cuanto a la importancia que le da al hecho porque sino no lo pondría de manifiesto pero conoce usted la jurisprudencia constitucional del Tribunal de Justicia Unión Europea hay del Tribunal Supremo sobre la importancia que el impacto de género

Voz 13 09:00 el día con intervalos de nubes va a soplar el bochorno y temperaturas bastante alto

Voz 1012 09:04 las en Zaragoza en el sur de Huesca en el Bajo Aragón ahora mismo tenemos veintidós grados en Zaragoza veintiuno en Huesca catorce en Teruel

