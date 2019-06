Voz 1275

00:04

Laura Gutiérrez qué tal buenos días también en Madrid estamos a las puertas de la ola de calor que se espera en buena parte del país esta semana a partir del miércoles no se esperan cuarenta grados de máxima aunque de momento hoy todavía el tiempo Nos da una pequeña tregua bajan las máximas a los treinta grados en la sierra incluso no se descarta algún chubasco aislado esta tarde el PSOE ha hecho este fin de semana del ejercicio de autocrítica en la reunión del comité regional del partido achaca los malos resultados obtenidos en la capital en las pasadas elecciones municipales a su falta de agilidad por no haber entrado en el Gobierno de Manuela Carmena en la pasada legislatura lo dicho aquí en la SER su secretario general José Manuel Franco que asegura a pesar de los malos resultados Pepu Hernández para continuar Cristina Machado