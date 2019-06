Las noticias de la Comunitat Valenciana, 06:50 (24/06/2019)

lo que es la hostelería tradicional pequeñita de ocho diez doce trabajadores lo que han hecho es hacer una plantilla con los turnos Laura entrada hilo ahora de salida ya está puesta yo trabajo simplemente tiene que firmaron incluso le hacen firmar por semanas a la firma toda la semana el trabajador pues muchas empresas lo lo que hacen es coaccionar lo que decirle que es que esto todavía no está claro que todavía no se sabe porque hay dos meses que

sí es generalizado en la pequeña empresa anda grandes empresas como ejemplo Teletodo esto no es lo tengo controlado por otra visita del sistema de fichajes de cometer empresa importantes nueve alegados de Aketxe controlar esto pero en las en las microempresas que no tendremos perpetración sindical

no tenemos control a bajar no tienen ninguna ayuda

para decirle al empresario no firmo esto porque no es verdad porque se puede ha supuesto trabajo

Voz 6

04:02

la gente hacía horas extras cotizaban se pagaban no sé no no había ninguna economía sumergida por ningún lado es todo lo que he hecho es pues o ponerle al trabajador que otro que quería hacer un esfuerzo que es la que tiene tres hijos de tal y quiera hacer alguna hora más deben de semana pues esto parece que lo prohibe con otros sí que es verdad que hay empresas que no que no cotizaban las horas lo que Gaspar irregular