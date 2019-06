Las noticias de Asturias, 06:50 (24/06/2019)

son las siete menos siete minutos de la mañana este mediodía tendrá lugar el pleno para la constitución de la Junta General del Principado el socialista Marcelino marcó fue Marcos va a ser el presidente en virtud de un acuerdo de Izquierda Unida IU y el PSOE que tendrá en la mesa Izquierda Unida a uno de sus dos diputados otro acuerdo entre Partido Popular y Ciudadanos garantiza la presencia de ambos grupos en la mesa en la que no estarán sin embargo ni Podemos ni foro nipón en principio esa sería la configuración ahora el presidente de la Junta Marcelino Marcos va a disponer de diez días para convocar el pleno de investidura que llevará a Adrián Barbón a la presidencia del Principado en consecuencia a partir de hoy entra en funciones el Gobierno de que preside Javier Fernández seguirá en funciones hasta que sea investido Adrián Barbón como presidente del Principado y exista un nuevo Gobierno Lama marcha del aluminio ha llegado ya a Madrid donde los trabajadores de Alcoa han convocado este lunes una manifestación cuando la resolución del conflicto las fábricas de Avilés y La Coruña encara ya su recta final a escasos días de que el día treinta termina el plazo dado por la dirección de Alcoa para cerrar la venta de las fábricas a un tercero la única oferta que hay sobre la mesa es la del Fondo de Capital el fondo de inversión suizo Partner capital no obstante los trabajadores insisten en que desconocen el detalle de la propuesta de la que esperan saber más es mañana martes cuando empiecen finalmente los contactos bilaterales entrar hay sindicatos para concretar cómo se cerrará el expediente de regulación de empleo para setecientos trabajadores Daniel cuartas del comité de empresa de Avilés es uno de los que participan en la marcha del aluminio que hoy recorrerá la distancia entre el Bernabéu el Ministerio de Industria a partir de las doce

Voz 3

04:28

bueno estamos estamos con ánimo no es verdad que es una Cessna que es nulo no porque estaba esta marcha pero bueno estamos Si bueno pues con ganas llega ya mañana maligna pues traemos allí en el ministerio habremos de Bernabéu hacia hacia el Ministerio tenemos ahí doce de doce de Oza dos no principio bueno pues no está previsto ninguna reunión no