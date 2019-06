espero que ya esta semana retomemos eh negociaciones yo la semana pasada les escribí una carta pidiéndoles volverá a sentarse conmigo y lo que quiero es que del mismo modo conciudadanos lo haga con ellos me gustaría que fuera tres pero si no es posible pues con unos que con otros yo quiero ser la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid la mayoría de la gente ya quiere que nos entendamos así que voy a hacer todo lo que este en mi mano

no tira la toalla Ángel Gabilondo que lamenta que Ciudadanos ni siquiera les haya contestado la carta que enviaron hace unos días invitándoles habla del candidato del PSOE asegura que ahora mismo no tiene otro objetivo que luchar por la investidura

Voz 0942

01:22

nada de ser Defensor del Pueblo no estoy absolutamente nada más en los ratos libres ir a espaldas de la opinión pública no estoy en nada más y por tanto todo mi tiempo toda meditación toda mi preocupación está están merecer esa confianza no tengo ninguna otra perspectiva ni ninguna otra noticia más que lo que veo no