qué tal buenos días jornada festiva en Badajoz el día de San Juan donde se va a llevar a cabo a las once de la mañana en el pase de San Francisco el pasacalle de gigantes y cabezudos a la una de la tarde en la plaza de España el concierto de la Banda Municipal de Música ao ya para la noche a las nueve Certamen de Caja Room veras en la caseta municipal o a las diez y media el concierto de don Patricio sobre el balance de la noche de San Juan en la Feria del de Cruz Roja Extremadura destacaban una intoxicación en un menor de edad por consumo de droga y una descarga eléctrica en un feriante Víctor Domínguez desde Cruz Roja

bueno pues la unieron uno bastante importante de personas en un entorno de del Río prácticamente lo las dos márgenes estarán llenas de gente pero bueno es un espectáculo tranquilo hicimos un par de intervenciones pero bueno nada nada reseñable un par de perdería accidentales la verdad es que la gente disfrutó de la de un espectáculo bastante bueno iba a muchas de ellas se desplazaron se desplazarán no tenían

Voz 2

02:28

por su parte Delegación del Gobierno en Extremadura puesto en marcha una iniciativa para concienciar a jóvenes y adolescentes contra cualquier tipo de agresión o abuso de las mujeres usted durante las ferias de San Juan durante la misma se pretende reforzar los objetivos del Gobierno y del pacto de Estado contra la violencia de género y en ella la Delegación del Gobierno va a distribuir chapas y pegatinas con el lema diversión sin agresión o también en las carreteras el pasado fin de semana dejaba un balance de dos heridos en accidentes con víctimas durante esos días por un lado motorista de cincuenta y nueve años de edad que resultaba herido menos grave con un traumatismo en una pierna y heridas en un accidente de motocicleta ocurrido el sábado a las nueve de la noche en la calle Averroes Demi ajada donde tenía que ser trasladado esta persona en helicóptero hasta el Hospital Universitario de Cáceres también por otro lado un hombre de treinta y ocho años resultaba herido leve al salirse de la carretera el vehículo en el que viajaba en la autovía A sesenta y seis a la altura de Torre Mejía el pasado sábado sufría una herida no complicada en la cara y tenía que ser trasladado hasta el Hospital de Mérida que hoy se presenta precisamente en la capital autonómica en la vigésimo tercera edición del Festival de Teatro en la Calle de Villanueva de la Serena dónde va a estar en Presidencia Isabel llevan a cabo por parte de la sé que la secretaria general de Cultura Miriam García Cabezas bajo el lema que no nos quite lo luchado en Don Benito salían a la calle este pasado viernes cientos de personas en una manifestación de diversidad LGTB Se trataba de uno de los actos centrales del programa Don Benito orgullosa que se celebraba como decimos el viernes decenas de personas participaban en un recorrido que terminó en la Plaza de España con la lectura de un aquí estoy y las actuaciones de DJ Vito Deluxe Drac Priscilla Osiris dejan de cristal en cuanto al deporte la selección extremeña de fútbol femenino se imponía el pasado domingo tres a cero al Santa Teresa Badajoz a en el boom Scout Ciudad de Badajoz que celebra su novena edición en las instalaciones del vivero Por otro lado el objetivo de ocho mil abonados y bajo el lema una historia que contar el Club Deportivo Badajoz presentaba el pasado viernes sus abonos para la próxima temporada también mirando en la Segunda División B el Club Deportivo Don Benito anunciaba que la próxima temporada en la segunda en la Segunda División B va a continuar al frente del banquillo su entrenador Juan García es también un anunciaba la renovación de Sebas Kill en la portería de Alex Herrera David Agudo de Trinidad fue en la tercera división división el Villanovense que anunciaba la vuelta al equipo de José Ángel también informaba de la incorporación de Segovia como entrenador del equipo para la próxima temporada a vamos a conocer la información del tiempo para este comienzo de semana vamos hasta la Agencia Estatal de Metereología en María Salgado muy buenas