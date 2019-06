Las noticias de Asturias, 07:49 (24/06/2019)

puf Carlos hace mucho calor porque no pones el aire ya esta puesto bien el servicio posventa Citroën y disfruta de un viaje sin contratiempos revise gratis el sistema de climatización y además respira aire puro con nuestro tratamiento antibacterias no por solo veintinueve euros hasta el treinta y uno de agosto

podemos sin embargo no ha alcanzado hasta el momento un acuerdo con ninguna fuerza política para llevar a cabo la Constitución en estos términos en los que acaba de explicar su diputado Daniel Ripa ahora tras quedar hoy constituida la Junta General su presidente dispondrá de diez días para convocar el pleno de investidura que llevará eran Barbón a la presidencia del Principado también es poco probable que la elección de Barbón se produzca en primera votación puesto que previsiblemente contará con los votos además de los del subgrupo el PSOE con los Izquierda Unida pero únicamente alcanzaría esa suma a los veintidós diputados falta uno para la mayoría absoluta desde luego por lo que hemos visto hasta ahora en la constitución de la Mesa de la Junta no presagia un acuerdo con alguna otra fuerza política por lo tanto podría ser lo más probable es que sea investido en segunda votación la marcha del aluminio ya está en Madrid ya este mediodía se manifestará entre el Bernabéu y el Ministerio de Industria quieren presionar para que se aclare el futuro de los setecientos trabajadores de Alcoa en Avilés y Coruña vamos con ánimo

que es bueno nada que es nulo no porque esta marcha pero bueno estamos Si bueno pues con ganas llega ya mañana a Madrid no es concentrar vemos allí en en el ministerio haremos algo hacia hacia el Ministerio destrocen tenemos ahí del doce de doce no Intercity bueno pues no estaba previsto ninguna reunión no