que se espera en casi todo el país los termómetros van a despuntar a partir del miércoles hoy de momento ronda haremos los treinta grados de máxima en casi toda la región el PSOE quiere que se aclare el préstamo de Abba el Madrid que se concedió a la familia de la candidata del PP Isabel Díaz Ayuso este lunes el Grupo Socialista va a presentar un requerimiento de información en la Asamblea a conocer el expediente de ese préstamo que se realizó en dos mil once un préstamo de cuatrocientos mil euros a una empresa participada el veinticinco por ciento por la familia de Ayuso que nunca se ha devuelto Ángel Gabilondo

lo único que queremos es conocer el expediente no antes de tomar posición sobre todo de tomar posición sin tener toda la información lo que los parece es importante conocer exactamente el expediente en que hay condiciones y además bajo qué conceptos ha sido otorgada

unas explicaciones que pidieron ya la semana pasada Más Madrid y Podemos esta mañana el diario punto Es aporta novedades sobre ese crédito dice que avala un informe técnico un mes antes de concederle en el que advertían de las dudas de la garantía inmobiliaria que el padre de Ayuso firmó para el préstamo puso como aval una nave que no cumplía según el informe que hoy conocemos con el máximo de edificabilidad lo que podría provocar que fuese demolida sin que el propietario pudiera hacer nada hoy esa nave ha sido objeto de ejecución hipotecaria está en manos de aval Madrid que intentó subastar la sin éxito la Policía Municipal de Madrid vuelve esta mañana celebra el día de su patrón San Juan Bautista en el Retiro es uno de los cambios que acaba de introducir el nuevo equipo de gobierno de la capital los actos comienzan a las diez de la mañana a Ivo el verán escucharse el himno de España o la muerte no es el final los agentes desfilarán a caballo a pie en moto la portavoz municipal Inmaculada Sáenz informaba de los detalles de este acto el pasado

el nuevo gobierno municipal que no sólo en los últimos días ha cancelado a última hora varias actividades en el centro vecinal la gasolinera en el barrio de La Guindalera sino que ayer tampoco permitió celebra a los vecinos de retiró la hoguera de San Juan en el Centro Social Seco también este fin de semana han impedido la proyección de un documental en otro espacio vecinal en el centro de Madrid en la cebada es lunes es veinticuatro de junio más en titulares con Elena Jiménez

Isabel Díaz Ayuso le pide por carta a Vox que vuelva a la mesa de negociaciones la candidata del Partido Popular confía en conseguir un pacto a tres conciudadanos y con el partido de ultraderecha Ayuso les recuerda a los dos formaciones que la región no puede quedarse paralizado

el Consejo Escolar decide hoy el calendario del próximo curso la propuesta de la Consejería de Educación no gusta a la mayoría de este órgano que cree que no se respetaría los ciento setenta y cinco días lectivos que fija la ley y que tiene dudas con el adelanto de los exámenes de septiembre

Voz 5

03:55

no sé a dónde voy Siero estará ahora tranquilo el club no yo creo que hay personas dentro que mandan mucho hay ya yo ya no puedo hacer nada