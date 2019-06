Escucha las noticias de las 10:00 (24/06/2019)

la ministra Delgado ha dicho que el terrorismo machista no se puede banalizar y le ha pedido al Partido Popular y a ciudadanos que se posicionen el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne hoy para analizar la escalada de tensión entre Irán y EEUU Mike Pompeo jefe de la diplomacia estadounidense ha aterrizado esta mañana en Riad para analizar junto a Arabia Saudí la situación el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt que es uno de los dos aspirantes a suceder a Theresa May como primera ministra acaba de decir en la BBC que les preocupa que la situación acaba derivando en una guerra

a pinchen estamos haciendo todo lo posible por reducir la tensión pero nos preocupan no creo que ninguno de los dos lados quiera una guerra pero nos preocupa acabar con una guerra accidentalmente por eso estamos haciendo lo posible para calmar las cosas

Carla casi once meses después de ser declarado el brote el número de fallecidos llega a mil quinientos seis mientras que los contagios superan los dos mil doscientos más de ciento cuarenta mil personas han sido vacunadas pero el control de la epidemia la más grave en la historia del país está viendo dificultada por el rechazo de algunas comunidades a recibir tratamiento y por el conflicto en la zona entre grupos armados y milicias rebeldes la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado esta epidemia de ébola como emergencia sanitaria internacional aunque sí ha advertido de los riesgos especialmente después de que se hayan registrado en los primeros casos en la vecina Uganda el brote de ébola más devastador se tradujo entre dos mil catorce y dos mil dieciséis murieron once mil trescientas personas entre ellas dos misioneros españoles en Liberia Sierra Leona y más de veintiocho mil resultaron contagiadas incluida la enfermera Teresa Romero del Hospital Carlos III de mal