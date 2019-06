Las noticias de Galicia, 11:03 (24/06/2019)

Voz 2

01:25

en ningún caso se está producir esa situación de de utilización do alumnado como manda ahora abarata no si eso fuera así alista de empresas esperando para para participar no proxecto sería impresionante no no es realmente Si falaz con centro esté en estos momentos implicado en poder adelantar un proxecto de dual el principal problema de a topar empresas creo de que se quedan implicar