Escucha las noticias de las 11:00 (24/06/2019)

son las once las diez en Canarias

Voz 0628

00:46

buenos días Ábalos defiende que el debate no debe ser la presencia de ministros de Podemos en el futuro gobierno de España porque eso no garantiza la gobernabilidad el número dos del PSOE insiste en que la formación morada debe responder antes que nada a la oferta de contenidos programáticos que han puesto encima de la mesa en este contexto dice Ábalos el adelanto electoral no es una amenaza es una posibilidad real