Escucha las noticias de las 12:00 (24/06/2019)

Voz 2

00:46

yo no me voy porque yo haya cambiado sino porque Ciudadanos ha cambiado este no es el contrato que yo firmé la política no es un supermercado aquí no se venden productos que se puedan alterar de la noche a la mañana se venden ideas Se vende un proyecto para España yo sigo creyendo que en el mismo proyecto para España que cree y hace cuatro años