Escucha las noticias de las 14:00 (24/06/2019)

no José Antonio Marcos

Voz 4

00:35

cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos combate a combatir si nos convertimos en azules como vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de veinte años en el poder como vamos a vencer al nacionalismo sino podemos sino ponemos todo de nuestra parte aunque otros no lo hagan para evacuarlo del poder como vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontar no a la extrema derecha que está en las antípodas de todos lo que pensamos