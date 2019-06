Las noticias de Canarias, 15:02 (24/06/2019)

ya especialmente la sanidad porque por portarse que tiene en cuanto a la a un servicio público fundamental hemos también atraviesa una fase en ese sentido no solamente con las listas de espera así no incluso hurtando presupuesto que corresponde a la sanidad pública y la privada

Voz 0991

01:05

yo lo que digo es que la experiencia nos dice que los político de Gran Canaria les puede más uno seguimiento que el cargo solamente me remito al último vicepresidente de Gobierno que hemos tenido no que se pero eco pum muy mucho que en la carretera de La Aldea se ejecutará la primera fase y ahora se ocultando la segunda fase parece que le preocupa no le preocupa en absoluto que a día de hoy el anillo insular todavía no tenga única