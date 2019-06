Las noticias de Navarra, 16:02 (24/06/2019)

Voz 1 00:00 cadena SER Navarro

Voz 0133 00:06 tres de las cuatro víctimas de abusos sexuales en el colegio de los padres reparadores de Puente la Reina se han reunido con quién es el superior de esa institución José Luis Munilla una reunión de casi dos horas donde la conclusión positiva que sacan es que han querido escucharles la sensación después de haber hablado no son buenas aseguran que escuchar si los han escuchado pero que no se hacen responsables de lo que hizo una persona de la institución Miquel es víctima de abusos sexuales en ese colegio

Voz 2 00:31 hace un no poniendo en tela de juicio que en ningún momento lo han hecho los sucesos que nosotros vivimos pero sí diciendo de que no hay constancia de que has hecho hubieran producieran y por otro lado pues diciendo como que ellos no tienen como institución ningún tipo de responsabilidad osea decayendo la responsable de pronto únicamente en la persona que ejerció estos

Voz 0133 00:56 Munilla dice que no haya archivos que verifiquen estos sucesos así lo afirma la asociación

Voz 2 01:01 tanto yo como otros compañeros que no seamos los hechos y que esos hechos eran conocer o sea que por mucho archivo que no haya o porque no haya constancia documental no quita que la institución surgiera lo que allí pasaba

Voz 0133 01:13 Mercadona ha inaugurado hoy su nuevo modelo de tienda eficiente en Barañáin dos millones de euros que han invertido de una reforma integral para adaptar al supermercado al nuevo modelo de tienda eficiente de la compañía Ésta es la octava tienda de Navarra adaptaba al nuevo modelo en dos mil diecinueve se reformarán los otros tres supermercados ubicados en la Comunidad foral más información regional en la SER a partir de las cinco y tres minutos siempre que quieran en Ser Navarra punto com

