Las noticias de Castilla y León, 17:03 (24/06/2019)

es posible que Francisco Igea no se dé por aludido cuando Toni Roldán ha hablado de comunidades que llevan en manos del PP más de veinte años puede ser lógico porque aquí en Castilla y León gobierna la derecha desde hace treinta y dos años y una noticia las cinco y cuatro minutos positiva sobre nuestro patrimonio cultural descubiertos en Valladolid los restos arqueológicos de una mezquita construida en mil cuatrocientos catorce en España es única en aquel periodo de la historia así lo explica la arqueóloga Olatz Villanueva

Voz 4

01:36

por lo tanto lo que aquí hemos documentado es esa mezquita de Valladolid que se levanta en el siglo XV no tenemos ningún dato de la anterior de la que tuvo la Comunidad antes de trasladarse aquí es un hallazgo excepcional porque no conocemos ningún otra el resto arqueológico de ninguna mezquita mudéjar ya no sólo en Castilla y León sino en toda la Península