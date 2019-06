Las noticias de Galicia, 17:03 (24/06/2019)

Voz 1817

00:00

tres Las cuatro y tres en Canarias absuelto el ex delegado de la Xunta en Ourense Rogelio Martínez del Partido Popular y otros tres cargos acusados de irregularidades en la gestión de fondos europeos en el Ayuntamiento de Arnau ya según la sentencia el tribunal considera insuficientes las pruebas presentadas por la acusación popular no se ha podido inferir la comisión de los delitos de fraude las ayudas de la Unión Europea malversación de fondos públicos y falsedad documental La Sala entiende además que en ningún caso ha sido probada en la acusación de los acusados una conducta la actuación de los acusados una conducta de apropiación de caudales públicos falsedad y fraude contra la resolución cabe la interposición de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo Galicia es la comunidad en la que más crecerá el empleo estival gracias en parte al empuje de las rebajas Paula Díaz la será la comunidad en la que más crecerá el empleo según Adecco empresa de orientación laboral se crearán setenta y cuatro mil nuevos empleos de los cuales diez mil se enmarcan en la campaña de rebajas desgranando los datos las provincias que experimentarán un mayor aumento respecto al año pasado serán Pontevedra con treinta y seis mil quinientos contratos y A Coruña con treinta mil cien contratos respeto el ámbito nacional sólo serán superadas por Sevilla a su vez Orense y luego generarán tres mil novecientos contra otros tres mil cuatrocientos contratos respectivamente como no es novedad el sector de servicios se lleva el oro en esta subida del empleo estival ámbitos como el turismo y la hostelería reclamarán camareros cocineros socorristas y monitores de tiempo libre entre otras formaciones las rebajas dejarán registran en el servicio de empleo y los diez mil contratos que se esperan alcanzar se destinarán al sector logístico y de transporte administrativos peones de almacén y repartidores otro dato económico Galicia es la comunidad que pagó con más agilidad sus sus facturas a proveedores en el mes de abril según datos del Ministerio de Hacienda en concreto el periodo medio de pago en Galicia se ha reducido al catorce coma dos días el más bajo de toda España mientras que la media autonómica estatal ha aumentado hasta los treinta y cuatro días y el tiempo esta tarde pueden caer chubascos en puntos del interior inestabilidad que se mantendrá en la jornada de mañana